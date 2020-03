Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno trascorrendo la quarantena insieme a Pomezia. Sebbene i due non abbiano dato smentite o conferme di ciò, ogni giorno vengono fuori nuovi indizi secondo i quali i due ex volti noti di Uomini e donne si troverebbero sotto lo stesso tetto.

L'ultima 'prova' arriva dalle Instagram Stories di entrambi realizzate ieri, ambientate sembrerebbe, nello stesso identico terrazzino. Il dettaglio non è sfuggito agli attentissimi follower che non vedono l'ora di rivedere insieme i loro idoli.

La stessa ombra delle tende nelle Ig Stories di Giulia e Andrea

Dopo i continui riferimenti di Giulia nelle sue dirette Instagram all'ex Damante, i fan si sono sempre più spesso chiesti se non fosse in corso un ritorno di fiamma tra i due. Ma a fare scoppiare un vero e proprio caso di Gossip durante questi giorni è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista infatti ha affermato con certezza che Giulia e Andrea stanno trascorrendo una dolce quarantena insieme. Il dj veronese non ha mai specificato dove si trovi e da parte sua l'influencer ha alimentato le voci di cronaca rosa affermando tra il serio ed il faceto di non avere intenzione di rivelare dove si nasconde l'ex tronista.

Ieri, nel pomeriggio, è giunta l'ennesima prova che i due sarebbero insieme. Giulia si trovava nel terrazzino a svolgere infatti degli esercizi ginnici, come documentato nelle sue Instagram Stories, e alle sue spalle compare l'ombra di una tenda da sole. Contemporaneamente, Andrea ha pubblicato delle Stories che paiono realizzate nello stesso ambiente. Stesso terrazzino, stesse sedie, stessa ombra proiettata dalla tenda.

I fan sognano la reunion di Giulia e Damante

Pare quasi certo, quindi, che Giulia e Andrea siano sotto lo stesso tetto. E quale potrebbe essere il motivo per cui i due giovani stanno trascorrendo la quarantena insieme se non il fatto di essere tornati a stare insieme? La De Lellis qualche giorno fa, in un lungo post che suona come uno sfogo su Instagram, aveva ammesso che in seguito ad una brutta notizia aveva preso il coraggio a due mani e aveva fatto delle scelte importanti che l'avevano fatta sentire di nuovo viva.

Ogni riferimento sembra legato al ritorno di fiamma con Andrea. In attesa che i due si mostrino finalmente insieme, ai fan non resta che continuare ad analizzare tutti gli indizi. La coppia li sta magari inviando consapevolmente fino al momento i cui non tornerà a far sognare in maniera più esplicita tutti coloro che li seguono fin dalla conoscenza avvenuta al dating show di Canale 5.