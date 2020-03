Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono una delle coppie che hanno partecipato nel 2018 a Temptation Island Vip. La loro relazione, a distanza di due anni dalla partecipazione al programma di Canale 5, è terminata. Ad annunciarlo, attraverso un lungo post su Instagram, è stato Andrea Zenga. La loro storia, durante la partecipazione a Temptation Island, subì uno stop poiché la solidità del loro amore venne messa in crisi a causa della complicità nata tra la Sgolastra e il tentatore Andrea Cerioli.

Una volta usciti dal programma da single, Andrea e Alessandra scoprirono di provare un forte sentimento l’uno per l’altro e si fidanzarono nuovamente, ritrovando così quella intesa che si era persa.

L'annuncio su Instagram

Ad annunciare la fine della loro lunga storia d'amore è stato Andrea Zenga, il figlio dell'ex campione dell'Inter. Il ragazzo, in questo momento così delicato per l'Italia, non avrebbe voluto dare questa notizia, ma la curiosità dei suoi fan si era fatta sempre più incessante. Per questo nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 marzo, attraverso un lungo post su Instagram, Andrea ha annunciato la rottura con Alessandra.

Il figlio di Walter Zenga ha comunicato che la separazione è avvenuta di comune accordo: alla base della loro rottura non ci sarebbe stata alcuna lite. Semplicemente, i due avrebbero preso pacificamente la decisione di allontanarsi per fare chiarezza sul loro sentimento, prima di prendere decisioni importanti per il loro futuro insieme. Le parole che si leggono nel post sono state queste: "è andata così, ma credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi".

Ad oggi Alessandra non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla rottura con Zenga.

Zenga nel 2018 aveva voluto partecipare a Temptation Island

Per mettere alla prova i suoi sentimenti, ma soprattutto per far placare la gelosia della sua fidanzata Alessandra, Andrea Zenga decise di partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip. In quell'occasione la loro stabilità di coppia entrò in crisi, poiché Alessandra conobbe l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, con il quale fin da subito si instaurò un forte legame.

Alessandra spesso si confidava con Cerioli in merito alle sue problematiche di coppia con Zenga. Gli atteggiamenti assunti e tutte le frasi pronunciate, portarono poi Zenga a richiedere il falò di confronto immediato ed a interrompere in maniera brusca la sua relazione con la Sgolastra.

Una volta terminata l'esperienza di Temptation Island, la coppia si incontrò nella puntata speciale Uomini e Donne , dove i due ebbero uno scontro molto acceso. Ciò nonostante, poiché il loro sentimento era ancora molto forte, i due ragazzi decisero di mettere da parte il loro orgoglio e di viversi, dandosi così una seconda possibilità.