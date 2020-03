Giulia De Lellis ha fatto una diretta su Instagram, ieri 18 marzo, durante la quale ha risposto alle domande delle sue numerose fan. Non solo l'influencer ha voluto replicare alla frecciatina di Andrea Iannone, con il quale ha ormai chiuso la relazione, ma ha anche nominato Andrea Damante. Giulia è rimasta in buoni rapporti con l'ex tronista di Uomini e Donne ma secondo i fan il sorriso che le è comparso sul viso quando ha parlato del dj veronese potrebbe lasciare intendere un riavvicinamento in corso.

Giulia replica a Iannone: 'Nessun nuovo libro'

'Non sto scrivendo nessun altro libro per il momento' ha detto Giulia alle fan con un sorriso ironico sulle labbra. Dopo le affermazioni di Andrea Iannone che aveva sostenuto di non sapere dove fosse la De Lellis e che probabilmente era impegnata nella stesura di un nuovo testo, in molti si aspettavano una replica dell'ex corteggiatrice. Le parole della De Lellis hanno in qualche modo messo a tacere il Gossip sulla sua persona, chiarendo che effettivamente la storia con il pilota è giunta al capolinea.

Nonostante ciò, la ragazza ha voluto confermare che i suoi rapporti con Iannone sono ancora buoni.

'Io rimango in buoni rapporti con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita e che sono stati realmente importanti per me', ha affermato Giulia che è apparsa serena e sorridente, nonostante la recente rottura. L'influncer, inoltre, ha aggiunto che l'astio, dopo la fine di una relazione, non serve a nulla e fa stare solo male.

Secondo la De Lellis, le persone intelligenti trovano sempre il modo di chiudere bene una storia.

Giulia su Damante: 'Quanto siete curiosi!'

Archiviato Iannone, le fan hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma con Andrea Damante. L'ex tronista ha chiuso anche lui la sua relazione con Claudia Coppola e secondo il settimanale Chi, i due sarebbero tornati a sentirsi. 'Bellissimo uomo. Mando un bacio grande anche al Dama', ha detto Giulia parlando di Andrea senza dimenticare di dire di essere in buoni rapporti con lui.

'Ci sentiamo', ha poi continuato la De Lellis alla quale è apparso un sorriso malizioso sulle labbra che ha mandato subito in estasi le sue fan più romantiche che non hanno mai smesso di sognare un ritorno di fiamma con Damante. 'Quanto siete curiosi!' ha poi detto sempre sorridendo la bella ex corteggiatrice che sul più bello ha chiuso la diretta. Di certo Giulia De Lellis e Andrea Damante troveranno ancora un modo di far parlare di sé: non si può davvero escludere che i due tornino a vedersi appena possibile, saranno solo i loro sentimenti a stabilire se ci potrà essere o meno un ritorno di fiamma tanto agognato dai fan.