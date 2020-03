Giulia De Lellis, sempre attiva sui social, ha usato il suo profilo Instagram per svelare un particolare inedito della sua vita, che a suo dire ultimamente è stata stravolta. L'influencer ha condiviso con i suoi fan la notizia ricevuta da poco per cui una persona a lei cara non sta bene. Questo è il motivo che l'ha condotta a trasferirsi a Roma, ma grazie a questo evento ha preso il coraggio per fare scelte che non avrebbe mai pensato di prendere e adesso la giovane può affermare di stare bene come non mai.

Che questo sia il suo modo per annunciare il ritorno di fiamma con Andrea Damante, di cui si vocifera da qualche tempo?

Giulia: 'Ho stravolto la mia vita'

Giulia come tutti gli italiani si trova in quarantena: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sta trascorrendo questo periodo di emergenza sanitaria che ci obbliga a restare in casa, a Pomezia vicino Roma e il motivo per cui si trova lì è davvero delicato. Pubblicando una bella foto che ha ritrovato nella sua gallery, la De Lellis ha colto l'occasione per dare un messaggio di incoraggiamento ai follower ma che si può leggere anche come uno sfogo.

'Sono scesa a Roma per stare vicina ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile', ha rivelato Giulia con il cuore in mano.

'Ho stravolto la mia vita', ha proseguito l'influencer che ha detto che la persona di cui parla è giovane e forte e di certo ce la farà a superare questo momento. 'Grazie a lei ho scelto di non rimandare', ha detto Giulia. In tali frasi molto sentite i follower hanno voluto leggere la conferma di una ritorno con Damante, dopo la fine della sua relazione con il pilota Andrea Iannone.

'Mi sento bene! Mi sento viva!', ha confessato la De Lellis.

Giulia conferma il ritorno di fiamma con Andrea Damante?

'E' tutto troppo breve per accontentarsi', ha poi detto la bella Giulia che ha invitato tutti, seppur da casa vista la triste situazione che il nostro paese sta attraversando, a non perdere tempo. Insomma, la De Lellis non ha intenzione di lasciare nulla al caso. L'ex corteggiatrice ha voluto ribadire che l'evento legato ad una triste notizia l'ha portata in un certo qual senso a prendere in mano la sua vita.

Lo sfogo non appare casuale, ma tutt'altro. Infatti è giunto dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia ha affermato che Giulia sta trascorrendo la quarantena con Andrea Damante. Forse le scelte dell'influencer e gli stravolgimenti di cui si parla nel post sono strettamente connessi al deejay veronese. Non resta che attendere una possibile conferma anche da parte di Andrea. Questa è la notizia di gossip che tutti i fan più romantici di Uomini e Donne attendono con ansia.