Settimo appuntamento con la terza stagione di Cake Star, il cooking show itinerante condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Stasera la coppia di giudici approderà nelle Marche: qui tre pasticcieri si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Cake Star e portarsi a casa un assegno da duemila euro.

Cake Star, anticipazioni: in gara tre pasticcieri marchigiani

Nella puntata di Cake Star dedicata alla regione delle Marche, il primo pasticciere in gara sarà Michele, con la pasticceria La Delizia. Nel suo cabaret di paste prevale la pasticceria classica, visto che gli viene richiesta dai clienti.

La gara proseguirà con Laura, della pasticceria La Mou. La donna per anni ha lavorato nella finanza, ma a un certo punto ha capito che non era più la sua strada, decidendo di buttarsi nel mondo dei dolci. Ha rischiato, portando nella sua regione, molto tradizionalista, della pasticceria moderna “dal profumo francese”. L’ultimo concorrente in gara sarà Gianfranco, con la sua attività chiamata Romana. Dopo aver lavorato per anni in giro per l’Italia, ha deciso di portare nella sua terra la vera pasticceria italiana.

I suoi panettoni e colombe sono richiesti in tutta Italia e hanno anche partecipato a diverse competizioni. Per lui i dolci moderni sono "tutta apparenza, poca sostanza".

Dopo la prima fase della gara, solo due pasticcieri passeranno alla fase finale, dove dovranno cucinare un'altra torta che dovrà contenere, necessariamente, tre ingredienti tipici marchigiani: il farro, il melograno e le bacche di ginepro.

il vincitore verrà decretato presso La Mole Vanvitelliana di Ancona e si porterà a casa un premio da duemila euro. L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time.