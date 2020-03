Oggi, venerdì 13 marzo, è andato in onda un nuovo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. In studio la consueta sfilata di moda andata in scena in un'atmosfera un po' diversa per via dell'emergenza di questi giorni. I presenti in studio erano pochissimi e sono mancati per la prima volta i famosi balli di coppia. Dopo il défilé che ha decretato vincitrice Diana, in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. L'uomo, originario di Taranto, ha colpito la dama torinese anche per il suo nome alquanto particolare, Algemiro.

Il ballo tra i due è stato alquanto bizzarro e strano. Infatti, hanno dovuto ballare divisi da un cerchio. A colpire in questa puntata sono state però le lacrime di Marco e Carlotta. Di seguito ciò che è successo tra loro nel corso della puntata odierna.

Uomini e Donne: Carlotta e Marco chiudono la frequentazione

Tra Marco e Carlotta sembrava potesse nascere una bellissima storia d'amore. Nelle scorse puntate entrambi erano apparsi felici ed emozionati nel raccontare la loro conoscenza. Una sorta di colpo di fulmine per i due protagonisti del trono over.

Marco ha raccontato che nei giorni scorsi si sono visti più volte nelle rispettive città in cui vivono e hanno anche festeggiato insieme il suo compleanno. Con il passare del tempo, però, le cose tra di loro sono iniziate a cambiare fino ad oggi, quando Marco non è riuscito a trattenere le lacrime.

Carlotta a Marco: "Non sono io il tuo meglio"

Quando Marco è entrato in studio, si è capito da subito che qualcosa non andava bene.

Aveva infatti un'aria piuttosto affranta e rammaricata. Per questo ha fatto molta fatica a spiegare come stanno le cose con Carlotta. L'uomo ha detto che la donna negli ultimi giorni è molto cambiata, non è più quella del loro primo incontro a Bologna. Le sue parole accompagnate dal pianto hanno fatto commuovere anche Carlotta che a malincuore, e anche lei in lacrime, gli ha detto che purtroppo non se la sente di andare avanti.

La donna ha detto che sicuramente non troverà più un uomo come Marco, ma purtroppo non sente attrazione fisica nei suoi confronti. Le sue parole esatte sono state: "Non sono il tuo meglio". A questo punto la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto a Marco se, vista la reazione così forte che ha avuto, sia innamorato della donna. L'uomo ha risposto che era sulla strada dell'innamoramento, ma che senza dubbio si è preso una bella cotta. Dunque per il momento la loro appena nata frequentazione è finita tra le lacrime. Cosa succederà adesso? Carlotta ripenserà alla sua decisione o sarà irremovibile?

Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa accadrà tra i due.