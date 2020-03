Sono tantissimi i personaggi famosi che in questi giorni hanno deciso di fare compagnia ai loro fan in quarantena: da cantanti come Emma Marrone e Fedez a influencer come Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, sono molte e per tutti i gusti le dirette che vengono fatte su Instagram nell'arco della giornata. Se da una parte c'è chi inscena dei concerti virtuali per chi è chiuso in casa, dall'altra c'è chi sceglie di chiacchierare con i proprio followers, condividendo qualche ora di svago in un periodo decisamente delicato per tutti.

I 'Ferragnez' coppia d'oro di IG: donazione agli ospedali e dirette per i fan

Fedez e Chiara Ferragni sono stati i primi Vip ad esporsi in prima persona per chiedere ai loro tantissimi fan di donare anche una piccola somma per aiutare gli ospedali italiani che in questo periodo si trovano a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

La coppia ha aperto una raccolta fondi per sovvenzionare le terapie intensive attualmente più in difficoltà: in pochi giorni, sono stati raccolti poco meno di 4 milioni di euro, con donazioni da 92 Paesi di tutto il mondo.

I genitori di Leone sono stati i primi a contribuire a questa giustissima causa, versando di tasca loro 100mila euro, ovvero la cifra con la quale questa raccolta ha esordito un paio di giorni fa sul web.

Per provare a stare vicino ai loro milioni dii followers, i "Ferragnez" stanno facendo delle dirette su Instagram nelle quali rispondono alle domande dei curiosi, danno consigli su come passare il tempo in quarantena (Fedez ha suggerito dei libri da leggere) e invitano i fan a non uscire di casa se non per motivazioni serie.

Emma Marrone in diretta IG con l'inconsapevole Alessandra Amoroso

Un altro personaggio famoso che negli ultimi giorni sta usando i social network per rendere meno noiosa la quarantena dei suoi fan, è Emma Marrone: la cantante fa almeno un paio di dirette su Instagram al giorno e condivide sul suo profilo tantissimi contenuti fotografici e video di quello che fa in casa.

Oltre a video chiamare qualche followers per scambiare delle chiacchiere, la pugliese si mette spesso in comunicazione con dei colleghi conosciuti: l'altro giorno, per esempio, è stata la diretta condivisa con Alessandra Amoroso a far sorridere chiunque l'abbia vista.

Dopo aver fatto qualche domanda all'amica ed aver scoperto che le aveva risposto dal bagno di casa sua, la "Brown" ha ricordato alla sua interlocutrice che non stavano facendo una conversazione privata.

"Ti sei accorta che sei in diretta su Instagram e che ci stanno guardando tante persone?", ha chiesto Emma ad Alessandra.

Quest'ultima, evidentemente imbarazzata, ha salutato in fretta e furia la Marrone, confermando la sensazione che aveva avuto: non si era resa conto di essere protagonista di una live sui social network.

Dirette IG: concerti dei cantanti e consigli dalle influencer

Tra le tantissime dirette Instagram che i Vip stanno facendo in questi giorni di quarantena, spiccano quelle musicali dei cantanti e quelle incentrate sui consigli per la bellezza delle influencer.

Francesco Gabbani, Gianna Nannini, Jovanotti, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Paola Turci, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, sono soltanto alcuni degli artisti che hanno fatto oppure hanno in programma di fare dei mini live sui social network per fare compagnia ai loro sostenitori che, esattamente come loro, stanno a casa.

Giulia De Lellis, invece, guida l'"esercito" delle star del web che ogni giorno radunano i followers davanti allo schermo per qualche ora da trascorrere insieme: la romana, per esempio, si diletta a dare suggerimenti sul make-up, sugli esercizi fisici da fare in casa e sui trattamenti di bellezza.