Stasera, su Real Time, andrà in onda l'ottava puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Nell'episodio odierno di martedì 3 marzo, nel ristorante più romantico d'Italia ci sarà un gradito ritorno, quello di Antonio "il clarinista".

Primo Appuntamento, anticipazioni: Antonio uscirà con Anna

Dopo un anno dalla sua prima partecipazione, nella puntata di oggi, 3 marzo, torna nel ristorante più romantico d'Italia Antonio "il clarinista". Il ragazzo, nella passata edizione, uscì con Veronica.

Con lei le cose non andarono molto bene, infatti la ragazza, durante tutto l'appuntamento, si mostrò parecchio disinteressata e a fine serata decise di non rivederlo più. Con lei Antonio si lasciò andare anche con un gesto molto romantico: a fine cena infatti, con il suo clarinetto, le intonò "Questo piccolo grande amore" di Claudio Baglioni, ma la ragazza non mostrò tanto entusiasmo. Per questo motivo, quest'anno Antonio ha deciso di non suonare, ma di dare più spazio al suo carattere.

Nell'appuntamento odierno il pubblico a casa assisterà a un Antonio più sicuro e meno teso: il ragazzo spera proprio di trovare una donna che lo metta a proprio agio.

Si augura di avere una rivincita, altrimenti non sarebbe tornato all'interno del dating show, anche se all'inizio, in merito a questa scelta, ha mostrato qualche titubanza. Per lui stasera ci sarà Anna, una ragazza di 26 anni di Torino. È single da sempre, forse per timidezza non ha mai tentato un approccio con un ragazzo, ma oggi potrebbe essere la sua occasione giusta, L'appuntamento con il dating show è per le 21:20 su Real Time.