Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap che chiuderà i battenti con la dodicesima stagione, attualmente in onda in Spagna. Le trame delle puntate in onda dall'8 al 13 marzo su Canale 5 rivelano che lo sceriffo Meliton Melquiades verrà ucciso durante le indagini sulla misteriosa epidemia che ha colpito Puente Viejo. Lola e Prudencio, invece, si sposeranno, mentre Marina Soto scoprirà le intenzioni bellicose della figlia Esther.

Il Segreto, puntate 8-13 marzo: una misteriosa epidemia colpisce Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma da domenica 8 a venerdì 13 marzo su Canale 5, rivelano che Carmelo studierà un modo per evitare la distruzione di Puente Viejo, mentre Garcia Morales temerà che qualcuno abbia ucciso Fernando. Il sottosegretario, a questo punto, avvierà delle indagini per ritrovare il corpo senza vita del Mesia. Intanto, Francisca e Raimundo saranno felici del ritorno di Maria alla villa, mentre molti allevamenti saranno dimezzati da una misteriosa epidemia.

A tal proposito, il Leal capirà da cosa è stata innescata la moria di bestiame. Una situazione che preoccuperà moltissimo la Montenegro. Infatti, si verificheranno molti decessi tra le persone, oltre che tra il bestiame, e problemi alle coltivazioni.

Carmelo e Severo accusano Garcia Morales di aver avvelenato l'acqua

Carmelo ordinerà a Meliton di trovare Garcia Morales, al momento non rintracciabile.

L'Ulloa, a questo punto, consiglierà allo sceriffo Melquiades di usare le mappe dell'ex fidanzato di Aurora per trovare le sorgenti di acqua non contaminata. Nel frattempo, il sottosegretario tornerà a Puente Viejo. Il sindaco e Severo lo accuseranno di aver avvelenato la falda acquifera. Ma ecco che il politico respingerà con fermezza le accuse, tanto che il vecchio locandiere si metterà dalla sua parte.

Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio, a questo punto, si recheranno nella zona segnalata dalla mappa di Conrado. Qui, i quattro uomini verranno sorpresi da alcuni colpi d'arma da fuoco.

Lola e Prudencio si sposano, Meliton viene ucciso

Gli spoiler delle puntate de Il Segreto, in onda la prossima settimana (8-13 marzo) su Canale 5, rivelano che Lola e Prudencio saranno sempre più vicini a diventare marito e moglie. A tal proposito, Carmen deciderà di esibirsi con la compagnia di flamenco in occasione delle nozze della coppia, che saranno celebrate da Don Berengario e Don Anselmo. A tal proposito, lo sceriffo Meliton approfitterà dei festeggiamenti per introdursi da solo nel bosco alla ricerca di una sorgente, ma qualcuno non esiterà ad ucciderlo.

Marina scopre le intenzioni di Esther

Don Berengario capirà i motivi che hanno spinto Marina ad abbandonarlo, senza avergli rivelato di essere in attesa di un bambino. A tal proposito, Esther non andrà d'accordo con la madre, tanto da portare avanti un piano con un misterioso complice. Più tardi, la Soto organizzerà una trappola ai danni della madre per allontanarla per sempre da Puente Viejo. Peccato che il suo piano verrà scoperto da quest'ultima.