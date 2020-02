Stasera 25 febbraio, su Real Time, andrà in onda la settima puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Otto single varcheranno la porta del ristorante più romantico d'Italia e tra questi ci saranno anche Eleonora e Federico.

Primo Appuntamento, anticipazioni: Federico non ha mai avuto una fidanzata

La prima protagonista della puntata odierna di Primo Appuntamento sarà Eleonora. La ragazza ha 26 anni e vive insieme ai suoi genitori nella provincia di Milano. Nella sua vita non ha mai avuto un fidanzato e la causa principale l'affida al fatto che "non ha mai trovato sé stessa".

Dice di non piacersi, ma sta cercando di diventare "la versione migliore di sé stessa", anche se ancora oggi si sente un po' insicura, infatti teme tanto il giudizio degli altri. La sua vita non è stata facile, infatti ha sofferto per tanti anni di anoressia e questa cosa l'ha portata ad allontanarsi dalle amicizie, ma anche dall'amore.

Per Eleonora, forse, questa sera ci sarà il giusto riscatto. Infatti avrà un appuntamento al buio con Federico, ragazzo di 27 anni, della provincia di Grosseto, che nella vita fa il consulente assicurativo e finanziario.

A differenza di Eleonora, si definisce una persona molto aperta e solare, ma con la ragazza ha una cosa in comune: anche lui, in tutta la sua vita, non ha mai avuto una fidanzata. Come si concluderà la loro uscita? Decideranno di rivedersi? L'appuntamento è per le 21:20 su Real Time.