Le anticipazioni della fiction daily Il Paradiso delle signore continuano a regalare emozioni ai telespettatori. Nella puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai l’11 marzo 2020, Adelaide Di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) dopo aver tentato invano di avere un approccio con il cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), parecchio delusa dall’uomo coltiverà il suo rapporto con Achille Ravasi (Roberto Alpi). L’interesse di quest’ultimo per la diabolica contessa non sarà del tutto sincero, visto che dimostrerà di avere dei secondi fini.

Inoltre tra le mura del negozio più lussuoso di Milano nascerà una nuova storia d’amore. Si tratta di Rocco Amato (Giancarlo Commare), che dopo tanta fatica riuscirà a conquistare Marina Fiore (Ludovica Coscione). Il giovane siciliano ancora una volta vedrà il suo sogno infrangersi, poiché l’aspirante attrice dopo aver ceduto alla sua corte si vedrà costretta a lasciare il capoluogo lombardo a causa di una proposta di lavoro molto conveniente.

Rocco fa breccia nel cuore di Marina, Adelaide delusa da Umberto

Nel 103esimo episodio che verrà trasmesso su Rai Uno mercoledì 11 marzo 2020, dopo Marcello, anche i dipendenti del Paradiso si accorgeranno dell’assenza di Angela. Roberta e Gabriella pur essendo a conoscenza che la loro coinquilina si trova in Liguria con Riccardo, fingeranno di non sapere niente. Nel contempo Rocco riuscirà finalmente nella sua difficile impresa, ovvero a fare breccia nel cuore di Marina come tanto desiderava.

Successivamente il giovane siciliano rischierà di allontanarsi per sempre dall’aspirante attrice, poiché la stessa riceverà una proposta da non poter rifiutare: purtroppo la Fiore se vorrà fare il nuovo lavoro dovrà lasciare il capoluogo lombardo per trasferirsi a Roma. Al Paradiso ci saranno delle discussioni sul bikini, il nuovissimo capo d’abbigliamento della collezione primavera-estate, mentre Adelaide rimarrà sempre più delusa dagli atteggiamenti che Umberto avrà nei suoi confronti.

La Di Sant’Erasmo e Achille si riavvicinano, Marcello si reca a Rapallo

A questo punto la contessa Di Sant’Erasmo, non essendo riuscita a chiarire con il cognato che sarà ancora molto preso dagli affari, intensificherà il suo rapporto con Achille Ravasi. Quest’ultimo sfortunatamente farà capire di essersi avvicinato alla zia di Riccardo e Marta con un obiettivo ben preciso. In seguito Marcello dopo aver scoperto dove si trovano il giovane Guarnieri e Angela, su tutte le furie e in preda alla gelosia si impossesserà delle chiavi del furgone di Armando. Il socio di lavoro di Salvatore, deciso a proteggere la sorella, si dirigerà a Rapallo e costringerà la giovane a tornare nel capoluogo lombardo con lui.

Infine Marina dovrà quindi scegliere se dire addio alle sue amiche e a Rocco, se vorrà realizzare il suo sogno di diventare attrice dopo il successo ottenuto con i fotoromanzi girati nel negozio di Vittorio Conti.