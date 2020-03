Nonostante il programma Uomini e donne sia sospeso a causa del blocco totale del paese per la pandemia, in tanti si chiedono se Sammy Hassan, il corteggiatore di Giovanna Abate, stia ancora pensando alla giovane tronista. Una parziale risposta è arrivata grazie ad una Instagram Stories fatta dal vocalist romano.

Sammy sta ancora pensando a Giovanna

I fan della coppia possono sentirsi sollevati. In questi giorni, il trono classico di Uomini e Donne è stato sospeso a causa della grave situazione che il nostro paese sta vivendo per l'emergenza sanitaria.

Le storie dei tronisti e delle corteggiatrici, in sintesi, sono rimaste sospese e nulla è certo in merito al loro futuro. Sammy Hassan, che avevamo già visto lo scorso anno a Temptation Island nel ruolo di tentatore, era sceso per corteggiare Giovanna e tra i due il feeling era subito sembrato lampante agli occhi del pubblico. La 26enne romana teneva molto a Sammy e in tanti credono che il 35enne, se il programma riprenderà, potrebbe essere la scelta della tronista. Durante una diretta Ig, il vocalist ha risposto ad alcune domande dei fan in cui gli si chiedeva come stava.

Sammy ha ribadito che in questo momento sta rispettando le regole come tutti, non può uscire da casa e ovviamente non può sentirsi con Giovanna e può solo aspettare indicazioni dall’alto. Il corteggiatore ha specificato di sentire molto la mancanza della sua vita normale e che di conseguenza sente la mancanza anche del percorso con Giovanna. Nonostante le poche parole dette dal 35enne romano, in merito alla reclusione forzata, in questo momento sembra che stia ancora pensando alla Abate.

Bisognerà attendere la ripresa del programma, sperando che avverrà presto, per scoprire se il feeling nato tra Sammy Hassan e Giovanna Abate proseguirà come prima o se questa sospensione forzata, che potrebbe andare avanti altre settimane, potrebbe cambiare qualcosa per i due protagonisti del trono classico.

Le parole di Giulia D’Urso

Nel frattempo anche Giulia D’Urso, oggi felicemente fidanzata con Giulio Raselli, ha detto la sua sulla possibile coppia formata da Sammy e Giovanna.

Le due ragazze si erano conosciute pochi mesi fa a Uomini e Donne proprio mentre entrambe corteggiavano il piemontese. Alla fine a spuntarla era stata proprio Giulia e Giovanna, rimasta malissimo per il rifiuto del Raselli, era stata consolata con il trono. Oggi, la romana sembra aver dimenticato Giulio e sta dando tutta se stessa alla sua esperienza sul trono. Durante un'intervista è tornata a parlare di lei proprio la rivale Giulia D’Urso, che sta affrontando la quarentena con il fidanzato in Piemonte. Giulia ha parlato della situazione che sta affrontando a causa della pandemia e su Giovanna ha sottolineato di non seguirla molto ma di trovarla carina con Sammy, anche se, secondo lei, a volte sbaglia i modi nel dire le cose e dovrebbe rilassarsi di più.

Insomma, ora non ci resta che aspettare la ripresa del trono classico e nel frattempo concentrarci sulle ex coppie che sarebbero tornate insieme come Giulia De Lellis e Andrea Damante.