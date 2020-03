È ufficiale: l'’amore tra l'ex tronista di Uomini e donne, Giulia Quattrociocche ed il suo fidanzato Daniele Schiavon, è giunto al capolinea. A dare la notizia, attraverso una diretta Instagram con la fan page Uomini e Donne, è stato Daniele. Da diverse settimane si vociferava che i tra i due ragazzi forse in corso una crisi e ora, tra il dispiacere di tutti i fan della coppia, si è avuta la conferma della fine della loro relazione. Daniele ha spiegato a tutti i suoi followers le motivazioni che hanno spinto lui e Giulia alla rottura e a prendere due strade diverse.

Sarebbero stati i continui litigi ad incrinare il rapporto, un vero peccato se consideriamo che Giulia e Daniele avevano anche in programma di andare a convivere, ma tutti i loro progetti sono alla fine rimasti incompiuti. "Le cose non sono andate. Non c’è stato alcun tradimento ma una serie di circostanze che ci hanno allontanato...", ha sottolineato il giovane nel corso della diretta.

'Giulia resta una donna fantastica'

Daniele, prima di raccontare e spiegare le motivazioni che hanno portato alla fine della sua relazione d’amore con Giulia, ha voluto specificare di non avercela con la Quattrociocche.

Al contrario, ha affermato che resta una donna fantastica con la D maiuscola, a cui non ha nulla da rimproverare. L’ex corteggiatore del famoso dating-show di Maria De Filippi, ha dichiarato che la meravigliosa storia d’amore con la Quattrociocche è finita per una serie di incomprensione. Entrambi, infatti, hanno un carattere molto forte e determinato: Ia loro personalità così inflessibile è stata una delle problematiche che hanno portato Giulia e Daniele a non riuscire a trovare un punto d’incontro e a chiarirsi, per (ri)cominciare la loro relazione.

”Io credo di aver ragione, lei crede di aver ragione e nessuno rincorre l’altro”, ha infatti spiegato Daniele Schiavon. La storia d’amore tra Giulia e Daniele ha iniziato ad avere alti e bassi, da quando Giulia si è aperta un account su Instagram. Qui, Giulia ha iniziato a ricevere in direct diversi messaggi di congratulazioni, ma anche alcune segnalazioni sul suo fidanzato, dove le veniva riferito che Daniele la tradiva.

Queste maldicenze, hanno portato i due ragazzi a confrontarsi e a litigare spesso e, di conseguenza, alla fine del loro rapporto.

'Se mancano fiducia e rispetto, la relazione non può andare avanti'

Daniele ha voluto tranquillizzare tutti i fan di Uomini e Donne, specificando che ne lui ne Giulia hanno tradito. Gli elementi fondamenti, che servono a far andare avanti, in maniera solida e stabile una relazione, sono per Schiavon due: la fiducia ed il rispetto. Questi, all’interno della loro coppia, erano venuti meno. Giulia, ad ora, non ha voluto replicare alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato, anche se secondo alcuni rumors, la ragazza avrebbe già ritrovato il sorriso e la felicità accanto ad un altro uomo.