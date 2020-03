Un ex protagonista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, alcune ore fa ha usato i social network per far sapere di essere ricoverato all'ospedale Sacco di Milano per una polmonite che interstiziale. Al 37enne sono stati fatti due tamponi per verificare se avesse il Coronavirus ma sono risultati entrambi negativi.

Un ex volto di Uomini e Donne ricoverato per polmonite interstiziale

Sono un paio di settimane che tutti i media non parlano d'altro che del Coronavirus e degli effetti che sta avendo la sua veloce propagazione in Italia.

Questo batterio si diffonde rapidamente e può provocare febbre alta, tosse e problemi respiratori a chi lo contrae: una percentuale degli infetti, inoltre, ha bisogno di continua assistenza medica in ospedale, soprattutto in terapia intensiva.

Tra i personaggi famosi che di recente hanno confermato di avere a che fare con il Covid-19, ci sono il conduttore e giornalista Nicola Porro e il politico Nicola Zingaretti.

Nelle ultime ore, però, un altro volto molto amato dal pubblico di Canale 5 ha usato i social network per far sapere di vivere un momento di grande difficoltà: si tratta di Leonardo Greco, un ex tronista di Uomini e Donne, che su Instagram ha voluto lanciare un messaggio chiaro ed importante direttamente dal letto d'ospedale dove è ricoverato da qualche giorno per una polmonite.

Lo sfogo social di Leonardo, ex protagonista di Uomini e Donne

Sotto ad una foto nella quale lo si vede dalla bocca in giù, sdraiato a letto e intubato, Greco ha scritto: "Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport e sono sempre stato iperattivo e salutista. Vi parlo dell'ospedale Sacco e mentre scrivo ho le lacrime agli occhi".

L'ex protagonista di Uomini e donne ha fatto sapere di aver bisogno dell'ossigeno fornitogli da una macchina perché fatica a respirare da solo a causa di una polmonite interstiziale che l'ha colpito di recente.

"Ho continuamente la febbre. Mi hanno fatto due tamponi per il Covid-19 ma sono risultati negativi. Stamattina me ne hanno fatto un terzo, perché la sintomatologia che ho è esattamente quella del virus".

Leonardo non ha nascosto né la paura che ha in questo periodo né le tante lacrime che sta versando da quando è ricoverato, ma è importante puntualizzare che per il momento non si trova in questa situazione a causa del virus di cui tutti parlano.

L'appello dell'ex di Uomini e Donne: 'Non si ammalano solo i vecchi'

Al termine dello sfogo social che ha avuto, Leonardo Greco ci ha tenuto a fare un appello a tutte le persone che in questo momento stanno sottovalutando la situazione, ovvero quelle che pensano di non poter contrarre il virus perché giovani e in buona salute.

"Vorrei farvi capire che non è né un gioco né uno scherzo, non si ammalano soltanto i vecchi", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne sotto alla foto con la quale ha dimostrato che anche lui a 37 anni sta avendo problemi di salute (una polmonite interstiziale e problemi respiratori).

"Pensate a voi e ai vostri cari. L'unico modo per aiutarci e stare a casa", ha concluso l'uomo prima di augurarsi che la sua testimonianza direttamente dal letto dell'ospedale Sacco dove è ricoverato possa servire per far riflettere chi ancora sta prendendo sottogamba questa delicatissima situazione.