Gemma Galgani sta trascorrendo in casa a Torino il periodo di quarantena imposto dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La storica dama del trono over di Uomini e donne già durante l'ultima registrazione del trono over ha lamentato di soffrire di solitudine e di certo questo sentimento si sarà acuito nell'ultimo periodo, ma Gemma non ha intenzione di arrendersi. Infatti, la torinese sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai follower che sul Magazine del dating show c'è una nuova parte del racconto che tratta della sua vita amoroso, fin dall'incontro con l'ex marito.

Le parole della Galgani però non sono andate a genio a tutti e un hater l'ha attaccata. La dama ha risposto per le rime e ha affermato che presto scoprirà chi si cela dietro questo profilo fake.

Gemma sempre romantica: 'Leggere d'amore fa bene'

'In questo momento così complicato, triste e desolante per tutti noi, abbiamo forse anche bisogno di un po' di leggerezza', ha scritto Gemma sui social rivolgendosi ai fan e cercando di lanciare un messaggio di incoraggiamento. La Galgani ha proseguito raccontando che su Uomini e Donne Magazine c'è un nuovo capitolo della sua vita.

In particolare, nella rivista si può leggere del colpo di fulmine tra lei e l'uomo che sarebbe poi diventato suo marito.

'Anche leggere d'amore fa bene... Sempre', ha concluso Gemma. La dama può contare sulla presenza a distanza di Ida Platano, sua grande amica che sta passando la quarantena con il fidanzato Riccardo Guarnieri, ma lei stessa ha voluto far sentire la sua presenza ai fan. Se in molti hanno apprezzato, la Galgani ha ricevuto anche un commento sgradevole.

Un utente ha affermato che in questo momento nulla può distrarre dalla quantità di morti che ogni giorno il nostro paese piange e che non possono avere neanche un degno funerale. Gemma ha replicato in maniera dura a tale attacco.

Gemma contro l'hater: 'Sei un fake'

'Cara tu sei un fake', ha scritto Gemma all'hater. 'Ma non preoccuparti che sono molto vicino a sapere chi sei!', ha poi proseguito Gemma che non pare per nulla disposta a farsi mettere i piedi in testa.

Le registrazioni del trono over di Uomini e Donne sono momentaneamente sospese a causa del Covid-19 e con questo stop Gemma ha potuto evitare gli attacchi di Tina Cipollari, ma nonostante tutto ha sempre il suo bel da fare a fermare le critiche poco costruttive di tutti coloro che non perdono occasione di attaccare.

'Questione di ore!', ha concluso Gemma che ha lasciato intendere dalle sue parole che non sta lasciando nulla al caso ma piuttosto sta indagando per capire chi si cela dietro una tastiera e usa parole di disprezzo nei suoi confronti, Evidentemente non sarà la prima volta che Gemma riceve attacchi da questo profilo e sarà anche stanca di dover sopportare.

Chissà se la Galgani userà questo periodo lontana dalle telecamere per risalire al profilo e fermare finalmente l'hater.