Leonardo Greco è tornato a parlare della dura lotta contro il Coronavirus: l'ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più condotta da Giada Di Miceli. Il trentasettene si è collegato telefonicamente per raccontare come ha vissuto i duri giorni in ospedale, al Sacco di Milano, e come adesso pian piano si sta riprendendo. Leonardo ha invitato tutti a fare attenzione e a restare a casa perché nessuno può dirsi al sicuro da questa malattia. Al contempo, Greco ha voluto ringraziare tutti per l'affetto che gli hanno dimostrato compresi alcuni volti noti del dating show che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Leonardo: 'Ho ancora la polmonite'

'Ho ancora la polmonite ma sto migliorando giorno dopo giorno', ha raccontato Leonardo in radio, rassicurando tutti sulla sua condizione di salute. L'ex tronista ha voluto raccontare alcuni particolari legati al suo ricovero: ha passato momenti duri e non ha dimenticato che ci sono ancora tanti suoi amici giovani ricoverati che stanno lottando contro il Coronavirus. 'Nessuno è immune, tutti possono ammalarsi', ha poi tuonato Greco che ha invitato tutti a restare a casa per proteggersi dal nemico invisibile.

Adesso che è a casa, Leonardo ha aggiunto che lui può contare sull'aiuto della fidanzata, che tra l'altro è anche un'infermiera e a piccoli passi si sta riprendendo. Il giovane tiene sempre aggiornati i follower su Instagram circa la sua condizione di salute mail suo vuole essere un esempio per tutti affinché nessuno sottovaluti il Covid-19. L'ex tronista UeD inoltre, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno dimostrato un grande affetto con messaggi di auguri.

'Ho avuto un affetto pazzesco': i volti di UeD vicini a Leonardo

Tanti sono stati i volti noti del dating show di Canale 5 che si sono fatti vivi con Leonardo quando quest'ultimo ha reso nota la sua condizione di salute. 'Ho avuto un affetto pazzesco', ha dichiarato Leonardo che poi ha aggiunto che non si sarebbe mai aspettato di esser così benvoluto. 'Ho sentito anche colleghi di Uomini e Donne', ha proseguito Greco che ha fatto i nomi di Francesco Monte, Jack Varone e Francesco Lucchi.

Nessun messaggi invece da Diletta Pagliano, colei che fu la sua scelta al termine da percorso da tronista. L'ex corteggiatrice è diventata da poco mamma e probabilmente avrà preferito non esporsi nei confronti di Leonardo, che ad oggi è felicemente accompagnato. Greco si sta riprendendo ma non smette di spingere tutti a restare al sicuro. 'L'incoscienza di oggi sta cancellando il nostro domani', questo il monito che Leonardo ha condiviso con i suoi fan su Instagram.