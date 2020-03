Continua a mietere sorprese la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Stavolta al centro dell'attenzione non ci sono litigi o incomprensioni, ma apprezzamenti dei fan verso alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia. Sono infatti arrivati tre aerei contenenti dei messaggi positivi e di conforto, nei confronti di Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Licia Nunez. Sicuramente altri componenti della casa si aspettavano qualcosa di analogo ma sono costretti ad attendere ancora un po'.

I messaggi per Patrick, Paolo e Licia

Gli aerei sono finalmente arrivati e alcuni abitanti della casa del Grande Fratello Vip hanno potuto constatare l'affetto dei propri fan. Tre aerei hanno infatti sorvolato la casa, per la gioia di Patrick, Paolo e Licia. I tre sono stati particolarmente soddisfatti, soprattutto Patrick temeva qualche scritta negativa e lo aveva apertamente confidato sia a Paolo che a Andrea Denver. I fan di Patrck lo hanno sostanzialmente rassicurato sul fatto di essere considerato il preferito all'esterno della casa.

Il biondo concorrente del GF Vip è prontamente uscito in giardino per vedere il messaggio a lui diretto e ha salutato e ringraziato i suoi fan per questo bellissimo gesto. Si sono dimostrati molto contenti per il messaggio a Patrick anche Paolo e Andrea Denver, nonostante quest'ultimo non abbia ancora ricevuto messaggi di apprezzamento. Paolo ha ringraziato i suoi fan anche durante il passaggio dell'aereo per Patrick, felice anche lui dell'apprezzamento dei suoi ammiratori.

Dopo aver vissuto momenti difficili, pare sia tornato il sereno per Paolo, che ha trovato in Patrick e Andrea Denver delle ottime spalle a cui aggrapparsi. Bel momento anche per Licia Nunez, anche lei è stata omaggiata con uno striscione molto bello che ha toccato postivamente la sensibilità della donna.

Anche Licia evidentemente è molto apprezzata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Diversi concorrenti probabilmente saranno rimasti con l'amore in bocca e magari si aspettavano di ricevere lo stesso trattamento da parte dei propri fan o dai loro cari.

Paola potrebbe essere rimasta male per non aver ricevuto nessun messaggio di vicinanza da parte di Fede, gli altri concorrenti per non aver ricevuto messaggi di sostegno da parte di mogli, mariti, fidanzate, fidanzati o figli. Il gioco degli aerei è, comunque, appena iniziato e tutti potrebbero aspettarsi delle liete sorprese. Al momento potrebbe essere servito esclusivamente a misurare alcuni pesi all'interno della casa, in questo frangente sia Antonio Zequila che Sossio sembrano partire leggermente svantaggiati.