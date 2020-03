Antonella Elia ha dimostrato di essere la concorrente più chiacchierata di questa quarta edizione del Gf Vip. La showgirl, infatti, è rimasta molto ferita dal comportamento di Licia Nunez che ha appoggiato la versione di Valeria Marini durante la furibonda lite, che le ha viste protagoniste. Nel dettaglio, la donna ha accusato l'attrice de 'Le tre rose di Eva' di essere una stratega, in quanto vuole arrivare al termine del Reality Show senza di lei.

Antonella contro Licia dopo la lite con Valeria Marini

L'amicizia tra Antonella Elia e Licia Nunez sembra essere giunta al capolinea. La fidanzata di Pietro Delle Piane, infatti, ha dimostrato di essere molto delusa dal comportamento assunto dall'attrice, con la quale aveva legato all'interno della casa del Gf Vip. In dettaglio, l'ex soubrette di Mike Bongiorno si è sentita offesa quando Licia ha preso le difese di Valeria Marini durante la diretta del Grande Fratello Vip di ieri 2 marzo.

A tal proposito, la Nunez ha appoggiato la Marini, dimostrando di non credere che abbia sventolato il rosario in faccia ad Antonella per allontanare le energie negative.

Un voltafaccia che non è piaciuto affatto alla Elia, la quale ha fatto dei commenti poco carini nei confronti dell'ex protagonista de 'Le tre rose di Eva'. Solo poco tempo fa, la donna aveva accusato Patrick Ray Pugliese di essere un giullare e Fernanda Lessa di essere una persona cattiva. Commenti, che avevano scatenato l'indignazione dei fans del programma di Canale 5.

Antonella attacca la Nunez al Gf Vip: "Una macchina da guerra"

Clima teso all'interno della casa di Cinecittà dopo le forti tensioni che hanno caratterizzato la quindicesima puntata del Gf Vip, diretta da Alfonso Signorini. Antonella, infatti, è apparsa nuovamente delusa da Licia, tanto da essere sicura che vuole arrivare fino in fondo dopo aver preso le difese di Valeria Marini. A tal proposito, la Elia ha definito l'attrice una 'macchina da guerra'.

Peccato, che lei non voglia più fare parte del suo gioco.

In questo frangente, l'ex soubrette di Mike Bongiorno ha accusato l'amica di essere passata dalla parte dei più forti soltanto per arrivare alla finale, prevista per il 27 aprile. Confessioni che sono state ascoltate da Sossio Aruta durante la giornata di oggi a bordo piscina. In questo frangente, l'ex calciatore si è dimostrato contrario alle continue provocazioni di Fernanda Lessa e Valeria Marini, ree di essersi fatte il segno della croce ogni qual volta che Antonella le passava di fianco. Amicizia finita, quindi, tra la Nunez e Antonella?

In attesa di sapere cosa succederà, si precisa che la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip è prevista per mercoledì 11 marzo su Canale 5.