La quarta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al 56° giorno, poco più della metà dell'intero percorso visto che la redazione ha annunciato la volontà di proseguire fino al 27 aprile 2020. Il nervosismo in casa è palpabile e lo si è potuto constatare con la lite tra Valeria Marini ed Antonella Elia, ma anche tra i battibecchi sul presunto flirt tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe. Tuttavia, le frecciatine non risparmiano nemmeno gli eliminati, come nel caso di Pago e Serena tornati in auge grazie al discorso poco lusinghiero di Patrick Ray Pugliese questo pomeriggio, 5 marzo.

Patrick su Pago: 'Vittima di una narcisista'

L'assiduo frequentatore della casa più spiata d'Italia, Patrick Ray Pugliese, ha espresso nuovamente la sua opinione in merito alla tormentata storia d'amore tra Pago e Serena Enardu che, dopo la parentesi di 'Temptation Island', ha avuto la sua parte anche al Grande Fratello Vip. Il pluri-concorrente, infatti, durante una discussione avvenuta in un momento conviviale ha tenuto a ribadire come Serena Enardu non sia la persona ideale per affiancare il cantante.

Serena, secondo Patrick, sarebbe narcisista in quanto vivrebbe l'amore in maniera egoistica, mirando ad allontanare qualsiasi altra ragazza graviti intorno al proprio fidanzato. Le 'armi' per tenere lontane altre persone da Pago, continua il Pugliese, sarebbero anche discriminazioni del tutto prive di fondamenta oltre che, per accaparrarsi la totale dedizione dell'individuo in questione, riempirlo di affetto e beni materiali malgrado si sia egoisti nel profondo.

Ad avvallare maggiormente questa tesi ci sono Fernanda Lessa e Sara Soldati, ma anche Valeria Marini che ha apostrofato la Enardu come 'istrionica'.

Asia Valente a rischio squalifica

Dopo le squalifiche pesanti di Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia, ecco che la scorsa puntata, andata in onda lunedì 2 marzo 2020, ha visto una severa ammonizione di Alfonso Signorini verso Asia Valente, rea di aver pronunciato la parola 'down' per etichettare Sossio Aruta che l'avete fatta spaventare per gioco.

La ragazza si è prontamente scusata dichiarando di aver usato quell'appellativo con estrema leggerezza e che ci avrebbe fatto più attenzione in futuro. Così, però, non è stato in quanto poche ore fa il volto di Playboy ha replicato l'insulto, dopo aver subito un gavettone per scherzo. Poco dopo aver capito il grande errore commesso, è subito scoppiata in un pianto inconsolabile che, malgrado le parole consolatorie della Marini e della Elia su tutte, non si è placato facilmente. Adesso la concorrente rischia seriamente la squalifica durante la prossima puntata del reality Endemol, che andrà in onda mercoledì 11 marzo 2020.