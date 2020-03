Una nuova bufera si è abbattuta su Antonella Elia, la protagonista indiscussa di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, la donna non ha risparmiato critiche contro i suoi compagni d'avventura durante uno sfogo nel cuore della notte con Adriana Volpe. La Elia ha riferito di considerare Fernanda Lessa 'una persona cattiva', mentre Patrick Ray Pugliese 'un giullare'.

Antonella, forti critiche contro Fernanda Lessa al Gf Vip

Antonella Elia torna a far parlare di sé dopo la lite che l'ha vista protagonista con Valeria Marini all'interno del Grande Fratello Vip.

Questa volta l'ex valletta di Mike Bongiorno si è scagliata contro Fernanda Lessa, una delle sue prime rivali nella casa. Secondo la Elia non è normale che l'ex modella stia sempre a massaggiare tutti i lati b delle donne. A tal proposito, la donna ha detto di trovare i suoi massaggi e le carezze un po' strani.

Un lungo sfogo, che ha visto testimone Adriana Volpe. L'ex conduttrice RAI ha provato a far ragionare la sua collega d'avventura. Peccato che quest'ultima abbia continuato ad inveire contro la Lessa ed altri concorrenti del Reality Show, sostenendo le sue ragioni in maniera piccata.

Antonella contro Patrick Ray Pugliese: 'Non fa niente dalla mattina alla sera'

Nel corso dello sfogo, la Elia ha avuto parole di fuoco anche per Patrick Ray Pugliese, uno dei più amati concorrenti del Grande Fratello Vip, con il quale aveva già avuto un duro scontro nei giorni scorsi. In particolare, la donna lo ha definito un 'giullare che non fa niente dalla mattina alla sera' e a cui piace solo scherzare.

Peccato che i suoi, a detta della Elia, siano gli 'scherzi più idioti del mondo'. Inoltre, Antonella ha ammesso davanti ad Adriana Volpe di essere infastidita dalle 'scene' di Patrick con le mollette, tanto da avergli tagliato il ciuffo. L'ex volto di Rai 2, a questo punto, ha cercato di riportare l'amica alla ragione, chiedendole se non le venga il dubbio di essere una persona isterica e scatenando la sua reazione furibonda.

La Elia attacca Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

La Elia ha replicato piccata alle accuse di Adriana Volpe dopo il loro lungo sfogo al Grande Fratello Vip. L'ex valletta, infatti, l'ha accusata di andare d'accordo con tutti per tornaconto e convenienza. Infine, Antonella ha affermato di essere una persona istintiva e quindi non falsa, tanto da esclamare queste testuali parole: 'Sono io che non credo a voi, perché io vivo le cose come le sento'. Affermazioni pesanti contro tutti gli inquilini del Gf Vip, che siamo sicuri saranno trasmesse nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera 2 marzo su Canale 5.