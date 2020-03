Sul web si continua a nominare tanto due ex protagonisti della quarta edizione del GF Vip che, di recente, sono stati ospitati insieme a Verissimo. L’ex tentatore Alessandro Graziani, in questi giorni è tornato a parlare proprio di Serena Enardu e Pago Settembre. Il bel pallavolista si è detto convinto che ciò che è successo tra lui e l’influencer sarda a Temptation Island Vip faccia ormai parte del passato. L’ex volto del reality estivo delle tentazioni, oltre a dichiarare che adesso vorrebbe soltanto godersi il suo percorso a Uomini e Donne, ha espresso il suo parere sulla storia d’amore tra il cantante sardo e l’ex tronista.

Il corteggiatore di Giovanna Abate, nel corso di un’intervista rilasciata di recente, ha affermato di essere certo che la relazione tra Pacifico e Serena in realtà non era finita a causa sua. Il bel 28enne ha spiegato il suo pensiero alla seguente maniera: “Sono stato una persona che l'ha fatta stare bene, ma sicuramente non il motivo della sua rottura con Pago”.

Alessandro Graziani torna a parlare di Serena e Pago

Serena Enardu e Pago Settembre, nonostante abbiano già concluso la loro esperienza televisiva al GF Vip 4 per volere del pubblico, non smettono di far parlare di loro.

L’ex tronista e il cantante sardo, come è noto, hanno cominciato a mettere alla prova il loro amore nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Al termine della loro partecipazione al reality estivo delle tentazioni, il 48enne e l’influencer sarda si sono separati a causa della forte vicinanza tra quest’ultima e il single Alessandro Graziani. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà la Enardu, dopo essere riuscita a conquistarsi la fiducia di Pacifico, l’ha fatto infuriare poiché nel corso di una puntata sono venuti alla luce i ‘like’ che lei aveva messo al bel pallavolista prima di varcare la porta rossa.

In seguito l’ex tronista, stufa di sentire continue insinuazioni su ciò che potrebbe essere accaduto tra lei e Alessandro senza la presenza delle telecamere, si è rifiutata di svelare dei dettagli per motivi di privacy. In questi giorni quest’ultimo è tornato a commentare la relazione tra Pago e Serena che, dopo essersi ritrovati nella casa più spiata d’Italia, sembrano inseparabili. Le seguenti, sono le parole pronunciate dal Graziani sulle pagine del magazine di Uomini e Donne: “Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione.

Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende da me, come non è mai dipeso”.

L'ex tentatore concentrato soltanto sul suo percorso a Uomini e Donne

Sempre nel corso della sua intervista l’ex tentatore, che alcune settimane fa ha dovuto rispondere ad alcune domande di Alfonso Signorini in merito al suo rapporto attuale con Serena, ha sottolineato di aver voltato pagina. Per la precisione Alessandro ha dichiarato di volersi concentrare solamente sul percorso che sta facendo a Uomini e Donne, in cui ha messo piede per corteggiare la nuova tronista Giovanna Abate. Inoltre Alessandro, dopo aver affermato di essere certo che per Serena lui sia stato soltanto un complice con cui potersi sfogare, per l’ennesima volta ha ribadito che le forti sensazioni che hanno provato entrambi appartengono soltanto al passato.

Infine il Graziani dopo aver aggiunto che tra lui e la Enardu è rimasta soltanto una bella amicizia, si è soffermato a parlare della donna a cui sta facendo la corte. Alessandro però oltre ad ammettere di essere felice che la Abate abbia avuto la possibilità di riscattarsi dopo il due di picche ricevuto da Giulio Raselli, non ha nascosto di aver provato piacere nel vedere Sara Shaimi interessata a lui.