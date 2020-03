Al Grande Fratello Vip 4, continuano a riscaldarsi gli animi dei concorrenti rimasti ancora in gioco. Nel corso dell’ultima notte trascorsa nella casa di Cinecittà, due inquiline hanno fatto perdere la pazienza a Sossio Aruta, per aver chiacchierato mentre il resto del gruppo dormiva. Si tratta di Antonella Elia e Adriana Volpe, che si sono confrontate in merito al loro rapporto, e alla posizione della moglie dell’imprenditore Roberto Parli riguardo agli ultimi battibecchi avvenuti nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

L’ex protagonista di Uomini e Donne si è lamentato per il comportamento irrispettoso delle due showgirl, sfogandosi con Valeria Marini e Patrick Ray Pugliese e palesando quindi il proprio desiderio di riposare.

Antonella e la Volpe si confrontano nella casa del Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip 4, sono tornate a confrontarsi Antonella Elia e Adriana Volpe: l’argomento principale della conversazione è stata la recente diatriba avvenuta tra la torinese e Valeria Marini.

Non appena l’ex valletta di Mike Bongiorno si è mostrata per l’ennesima volta ferita a causa delle dinamiche nate tra alcuni concorrenti, la moglie di Roberto Parli ha cercato di rassicurare la sua coinquilina. Le due showgirl hanno provato quindi a chiarirsi, per alcuni atteggiamenti che ad Antonella non sono piaciuti della sua compagna d’avventura e in merito all'evidente distanza tra loro nell'ultimo periodo.

La fidanzata di Pietro Delle Piane, soprattutto si è infastidita per aver visto Adriana ridere e scherzare con Patrick. La Volpe, non appena la Elia le ha fatto notare di essere dalla parte dei suoi nemici l'ha invitata a provare a guardare oltre.

Sossio si lamenta per il comportamento irrispettoso della Elia e di Adriana

La lunga chiacchierata tra Antonella e Adriana ha fatto perdere le staffe a Sossio Aruta, che dopo aver sbottato contro le due inquiline accusandole di aver disturbato gli altri concorrenti è uscito dalla camera da letto.

A questo punto il marito di Ursula Bennardo visibilmente esasperato dalle confessioni notturne delle due ex amiche si è sfogato con il Ray Pugliese, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Queste sono state le parole pronunciate dall’ex cavaliere del trono over: "È più di un’ora che stanno parlando, Antonella ce l’ha con Adriana perché sta dalla parte di Valeria, hanno una casa intera per dormire e invece mi hanno riso in faccia". Dopo aver ascoltato le lamentele del marito di Sossio, la Marini ha chiesto delle spiegazioni al diretto interessato, che le ha fatto sapere che Antonella è convinta che Adriana sia sua succube.

La showgirl romana, non appena il calciatore campano ha ribadito di non essere riuscito a dormire ha espresso il suo pensiero alla seguente maniera: “Ma come si permette di dare fastidio a te mentre dormi, dopo avermi offesa sveglia anche le persone, non è un buon esempio”.