Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 marzo Valentina, interpretata da Paulina Hobratschk, dovrà affrontare una situazione molto difficile, poiché rischierà di essere denunciata da Christoph. Intanto Hieronymus sarà assai angosciato e disperato per la morte di Romy. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Tempesta d'amore.

Hieronymus disperato per la morte di Romy

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 9 al 13 marzo, tutti saranno molto preoccupati per il destino di Valentina. Eva vorrà parlare a Christoph riguardo la situazione della ragazza ma non ci riuscirà, così ci proverà Robert. Tuttavia, quest'ultimo non riuscirà a convincere l'uomo a non testimoniare contro la figlia, bensì peggiorerà notevolmente la situazione. Nel frattempo Hieronymus non si darà pace per la morte della figlia Romy, ma perdonerà Michael.

In seguito Hieronymus vorrà indagare sulla morte della ragazza, poiché non si darà pace sul fatto che un cuore così giovane e sano, abbia potuto ceduto all'improvviso.

Christoph chiede ad Eva di eseguire il test prenatale

Christoph vorrebbe che Eva facesse il test prenatale prima che lei partorisca, così da scoprire subito chi è il padre del bambino che porta in grembo e annuncerà la sua decisione alla donna e a Robert.

Frattanto Eva sarà assai meravigliata dalla richiesta dell'uomo, ma Christoph sarà ormai convinto della sua idea e non sarà pronto a cambiarla. Successivamente l'uomo deciderà di ricattare Eva e le dirà che se non farà subito il test di paternità, allora lui denuncerà Valentina e la farà incriminare per aver tentato di ucciderlo. Intanto Eva sarà molto sorpresa dallo strano atteggiamento di Christoph, poiché non si aspettava che l'uomo sarebbe arrivato al punto di ricattarla.

In seguito Christoph parlerà con la donna e le annuncerà di volersi prendere le proprie responsabilità qualora il bambino fosse suo. Frattanto Eva non si fiderà molto delle parole dell'uomo, poiché avrà come l'impressione di essere minacciata, piuttosto che compresa.

Gli episodi di Tempesta d'amore in streaming online

Parallelamente alla messa in onda televisiva delle nuove puntate di Tempesta d'amore è possibile guardare alcuni degli episodi già trasmessi, registrandosi gratuitamente sul sito MediasetPlay.it. Oltre agli episodi della soap opera, sulla piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni 'extra' relativi alle anticipazioni e ai personaggi della telenovela tedesca.