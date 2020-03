La diciottesima puntata del GF Vip 4, è stata soprattutto emozionante grazie alla sorpresa che ha ricevuto una delle concorrenti più discusse. Antonella Elia dopo aver ascoltato il messaggio di Paola, la sua madre adottiva, ha ricordato un periodo molto difficile della sua vita con una compagna d’avventura. Alcune ore fa la showgirl torinese oltre a descrivere qual è il rapporto che la lega alla donna che l’ha cresciuta, ha parlato per la prima volta della perdita del padre. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è lasciata andare ad un lungo racconto svelando: “Mio padre è morto in un incidente in macchina.

Fino a sei anni ho vissuto con i miei nonni materni. Quando c’era mio papà era la felicità assoluta”.

Antonella ha ricevuto un messaggio dalla sua matrigna nella 18^ puntata del GF Vip

Nel corso dell’appuntamento serale del GF Vip andato in onda su Canale 5 il 25 marzo 2020, Antonella Elia prima di sapere l’esito del televoto che la vedeva in sfida con la rivale Fernanda Lessa, ha fatto emozionare i fan. Per iniziare la showgirl torinese dopo aver fatto nuovamente i conti con dei ricordi molto dolorosi del suo passato, ha ricevuto i complimenti del conduttore Alfonso Signorini per la sua generosità.

A questo punto l’ex valletta di Mike Bongiorno ha avuto modo di ascoltare un messaggio di Paola, la donna che le ha fatto da madre dopo la scomparsa di quella biologica. La fidanzata di Pietro Delle Piane inoltre ha fatto sapere ai telespettatori di aver sofferto di solitudine durante la sua vita, per essere stata spesso abbandonata. Antonella quando il direttore del settimanale ‘Chi’ e Pupo le hanno fatto notare che lei e la Lessa in realtà sono molto simili, si è mostrata commossa per la sorpresa della matrigna pronunciando le testuali parole: “Questa è la donna che ha sposato mio papà quando avevo nove anni.

Non ho nessun ricordo di mia mamma, se n’è andata quando avevo un anno e mezzo. Mi ricordo il primo giorno che l’ho conosciuta. Appena l’ho vista mi sono innamorata di lei. Finalmente avevo una mamma anche io”.

Il toccante racconto della Elia sulla morte del padre

Sempre ieri sera, Antonella si è sfogata ammettendo di sentirsi in colpa a causa del suo difficile carattere, arrivando a dichiarare di non avere fiducia nel prossimo per svariate cose che le sono capitate nella sua vita.

Infine non appena l’ex ragazza di Non è la Rai ha concluso affermando di vergognarsi di se stessa, ha preso parola Signorini che tra le lacrime ha ringraziato la gieffina per aver tirato fuori tali emozioni. Dopo aver vinto il ballottaggio con Fernanda Lessa, la showgirl torinese oltre ad attaccare nuovamente Antonio Zequila considerandolo un maschilista è tornata a raccontarsi. Per la precisione, nel pomeriggio di giovedì 26 marzo 2020 la Elia si è confidata a cuore aperto, durante una chiacchierata con Teresanna Pugliese. Antonella interrogata dall’ex fidanzata di Francesco Monte nel giardino del GF Vip ha ripercorso la sua infanzia e adolescenza, parlando anche del doloroso decesso del padre.

L’ex valletta di Mike Bongiorno ha svelato un retroscena che nessuno conosceva, ovvero che il suo genitore è morto quando lei aveva quattordici anni con un terribile incidente stradale.