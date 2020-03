Un ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 continua a non perdere l’occasione per criticare una protagonista indiscussa del reality, che nelle scorse ore ha avuto l’ennesimo battibecco. Di recente Valeria Marini ha fatto sapere al pubblico di non essersi potuta vivere questa esperienza televisiva, puntando nuovamente il dito contro Antonella Elia. Per la precisione l’ex soubrette del bagaglino si è sfogata accusando la showgirl torinese di essere la responsabile della sua eliminazione dal programma prodotto da Endemol Shine Italy, a poche settimane dalla finalissima.

Le seguenti sono soltanto alcune delle parole pronunciate dall'ex gieffina sulla rivista diretta da Alfonso Signorini: “La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all'interno del gioco. Per quanto mi riguarda ha già perso”.

Valeria Marini accusa Antonella di aver reso impossibile la sua permanenza al GF Vip

Nonostante si trovi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex gieffina Valeria Marini non smette di lanciare delle frecciatine ad Antonella Elia.

La soubrette sarda oltre a criticare la sua acerrima rivale nello studio di Barbara D’Urso, ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno sulle pagine del ‘settimanale Chi’. Per iniziare la showgirl stellare è tornata ad attaccare la fidanzata di Pietro Delle Piane, pronunciando le testuali parole: “Al GF Vip mi è mancata la serenità. Sono stata eliminata per colpa sua, e presa di mira ancor prima di entrare nel reality.

Ho provato in tutti i modi a trovare la strada da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso”. Sempre riferendosi alla Elia, l’ex volto del bagaglino ha aggiunto che l’ha denigrata per non averle dato modo di godersi appieno la sua seconda esperienza nella casa più seguita dagli italiani.

Inoltre, Valeria ci ha tenuto a precisare che alla base degli accesi scontri avuti con Antonella non c’è il flirt con Marco Senise, sottolineando che con la gieffina non ha mai condiviso nulla.

Nel corso dell’intervista, Valeria ha anche raccontato come sta vivendo questo complicato periodo a causa dell'emergenza nazionale. Dopo aver fatto sapere di essere sconvolta per la drammatica situazione in cui versa l’Italia, la Marini ha aggiunto di essere in contatto sia con la madre Gianna e con il fidanzato Gianluigi. In seguito, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip oltre a svelare di tifare per Paolo Ciavarro, ha scelto di replicare alle dichiarazioni di Barbara Alberti. In particolare, Valeria alla critica della nota scrittrice che in un’intervista fatta qualche giorno fa l’ha definita un’aliena, ha risposto: “Ha ragione non porto rancore, non sono nemica delle altre donne e non parlo male degli altri.

Doti sempre più rare”. Per concludere la Marini si è soffermata a parlare di nuovo di Antonella, arrivando addirittura ad insinuare che nella casa del GF Vip stia portando avanti una tattica per fare la figura della vittima.

La Elia e Fernanda Lessa si scontrano nella notte a causa dei biscotti

Nel frattempo, Antonella Elia che continua a far discutere anche fuori dalla casa di Cinecittà, nella notte appena trascorsa si è scontrata con Fernanda Lessa a causa del cibo. Tutto è cominciato quando la showgirl torinese ha invitato la modella brasiliana a farle avere le tre confezioni di biscotti per celiaci, sottratte dal suo armadio.

La moglie di Luca Zocchi ha reagito alla richiesta della coinquilina spingendola, e catturando l’attenzione del resto del gruppo. Dopo la forte reazione della fidanzata di Pietro Delle Piane che ha accusato Fernanda di averle messo le mani addosso, alcuni concorrenti infatti si sono visti costretti ad intervenire. A fermare lo scontro verbale degenerato in una vera e propria rissa, ci hanno pensato tre uomini della casa, ovvero Patrick, Sossio, e Antonio. La lite tra Antonella e Fernanda purtroppo ha fatto nascere anche una discussione tra il compagno di Ursula Bennardo e Zequila. Scendendo nel dettaglio, quest’ultimo oltre ad accusare l’ex cavaliere del trono over di aver aizzato la showgirl torinese, l’ha fatto infuriare chiedendogli di parlare in italiano.

Per finire l’ex ragazza di Non è la Rai si è arrabbiata con Licia Nunez dopo averla vista ridere, facendole notare di non aver mai preso le sue difese e di essere diventata amica della Lessa.