Pur avendo concluso la sua esperienza televisiva nella casa del GF Vip 4, un ex concorrente continua a farsi sentire. Parliamo di Pago - nome d'arte di Pacifico Settembre - che nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne si è raccontato a cuore aperto facendo sapere come procede la sua storia d’amore con Serena Enardu. Il cantante sardo, dopo aver rivelato che lui e la sua fidanzata al momento sono distanti per colpa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia, ha criticato l’atteggiamento che Patrick, Fernanda, e Andrea Montovoli hanno avuto nei suoi confronti.

Pacifico ha ammesso di essere rimasto particolarmente deluso dai tre coinquilini: “Non dovrebbe interessare a nessuno la mia vita privata, dal momento che la rendo pubblica capisco e accetto qualsiasi opinione, ma non dei giudizi o sentirmi dire come dovrei comportarmi”.

Pago rivela che lui e Serena sono intenzionati a trasferirsi a Milano

Pago, che senza dubbio è uno degli ex protagonisti più discussi della quarta edizione del GF Vip, continua ad avere così i riflettori delle telecamere puntati su di lui.

Sulle pagine della rivista di Uomini e Donne, l'ex gieffino si è soffermato in particolare sulla sua relazione con Serena Enardu, che ha ritrovato proprio grazie alla loro partecipazione al noto Reality Show. L’artista sardo ha fatto sapere che la convivenza con la sua fidanzata al momento è stata però rimandata, a causa del difficile momento che sta vivendo l’Italia con il Coronavirus. Proprio riguardo alla complicata situazione, Pacifico ha ammesso di aver trovato una realtà diversa da quella che si aspettava una volta uscito dal programma condotto da Signorini.

Sempre nel corso della lunga intervista l’artista 48enne ha confessato che lui e l’ex tronista hanno intenzione di trasferirsi a Milano al più presto e di essere già alla ricerca di una casa.

Pacifico confessa di essere rimasto stupito da Patrick, Andrea Montovoli e Fernanda

Ad un certo punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver dichiarato che lui e Serena stanno attenti a non commettere gli stessi errori del passato, ha svelato che la proposta di matrimonio che le farà in futuro sarà sorprendente.

Ancora una volta Pacifico, oltre a ribadire di non avere rimorsi sottolineando di essere stato sempre sincero nella casa più famosa d’Italia, ha dimostrato di aver terminato il suo percorso al GF Vip con dispiacere. Pago, che prima dell’ingresso in gioco della Enardu era considerato uno dei probabili vincitori di questa edizione, non ha infatti mancato di evidenziare i comportamenti di Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa: “Mi dispiace solo che qualcuno all’interno della casa abbia sfruttato la mia storia d’amore per mandarmi via. L’ho trovato scorretto. Sono rimasto molto stupito da Patrick, Andrea Montovoli e Fernanda”.