Cardi B ha pubblicato un video, fra l'ironico e lo spaventato, sulla sua pagina Instagram ufficiale: "Ho paura, se il Governo non ci dice cosa sta veramente succedendo mi trasferisco in Antartide".

Cardi B: 'Ho paura'

La rapper ventisettenne condivide un video con i suoi follower, in cui, in accappatoio e capelli raccolti, parla di quanto sia terrorizzata per la pandemia che sta sconvolgendo il mondo: "Governo diteci qualcosa. Non capisco cosa stia succedendo con questo con questo coronavirus. Non capisco come questa cosa prima fosse a Wuhan, in Cina e ora, tutto a un tratto, questo virus decide di andare in tour in giro per il mondo.

Vi dico che io non ho nessuna intenzione di affrontare questa cosa. Ho paura, questa notizia mi ha fatto andare nel panico. Preferisco comprarmi dei bei Moncler e trasferirmi in Antartide che rischiare". Dice tutto questo prendendo in mano un flacone di disinfettante e mettendoselo sulle mani.

La rapper ha anche parlato di come fosse preoccupata per l'economia del paese e come i mercati azionari siano in continua discesa vertiginosa. Ha ribadito come gli Stati Uniti siano un paese capitalista in cui fare soldi è importante.

I cittadini non capiscono e non gli viene spiegato se questa situazione che sta per incombere nel paese durerà due settimane o persino due mesi.

Il festival di Coachella è stato rimandato

La rapper ha preso molto seriamente la notizia e ha pubblicato il suo video dopo che ha saputo che il celebre festival di Coachella, dove si esibiscono ogni anno grandi artisti e si mostrano gli outfit più bizzarri, è stato rimandato.

Il festival infatti, essendo un punto di raccolta per moltissime persone, può favorire la diffusione del virus. Lo show, le cui date originali erano in aprile, è per ora stato rimandato ai weekend del 9,10 e 11 ottobre e 16,17 e 18 ottobre. Con i biglietti per aprile già in vendita, gli organizzatori hanno ufficializzato che saranno validi per le nuove date, mentre chi non potesse partecipare otterrà un rimborso.

Non è ancora confermato se la rapper darà la sua disponibilità per esibirsi a una delle date degli show in ottobre.

Ora gli Stati Uniti hanno superato il numero di 1000 casi di contagio e finalmente sembra che le istituzioni stiano prendendo l'emergenza sul serio. Per ora sono stati chiusi tutti i voli per l'Europa e dall'Europa. Il Governo sta dando le prime indicazioni utili come lavarsi bene le mani per più di 20 secondi, evitare di toccarsi il viso, mantenere una distanza minima con gli altri e cercare di diminuire i possibili rapporti sociali.