In attesa di poter seguire in diretta televisiva e su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip 4, il fidanzato di una concorrente continua ad essere al centro delle discussioni. Pietro Delle Piane, accusato di recente di aver tradito la gieffina Antonella Elia dopo essere stato fotografato in compagnia di Fiore Argento, è stato preso di mira anche da Sylvie Lubamba. Le dichiarazioni rilasciate dalla showgirl originaria della Repubblica Democratica del Congo ai microfoni di Live - Non è la D’Urso sono state abbastanza forti, visto che è arrivata ad accusare l'attore di presunti maltrattamenti fisici.

La 47enne ha fatto sapere che Pietro Delle Piane è stato parecchie volte violento nei suoi confronti, alla seguente maniera: “Un giorno ci siamo confrontati per una banale discussione e lui mi ha tirato una sberla. C’erano dei momenti in cui era molto violento, sia verbalmente che fisicamente”.

Sylvie Lubamba ospite a Live - Non è la D'Urso: ‘Ho avuto una storia con Pietro Delle Piane’

Mentre i telespettatori attendono con ansia la messa in onda del quindicesimo appuntamento del GF Vip 4, il fidanzato di Antonella Elia continua ad essere uno dei protagonisti del Gossip.

Nella puntata di Live - Non è La D’Urso trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset ieri sera domenica 1 marzo 2020, Pietro Delle Piane ha dovuto fare i conti con le accuse di Sylvie Lubamba. Ebbene sì, l’attore originario di Cosenza dovrà dare delle nuove spiegazioni alla propria fidanzata, dopo essersi sottoposto alla macchina della verità a causa di Fiore Argento che ha fatto sapere che lui avrebbe organizzato un finto scoop per far parlare di sé.

Per iniziare, l'ospite di Barbara D’Urso ha raccontato di aver avuto una storia d’amore con l’attuale compagno dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

Il fidanzato di Antonella Elia accusato di essere un uomo violento

Queste sono state le parole pronunciate dalla modella italiana originaria della Repubblica Democratica del Congo: “Ho avuto una storia con lui, risale a 14 anni fa. Ci siamo conosciuti in Sardegna a Portocervo, tramite un amico in comune.

Pietro mi fece credere che era un parente di Carlo Delle Piane”. Sempre ai microfoni della nota trasmissione, la showgirl ha svelato i motivi che l’hanno portata ad interrompere la relazione con l’attuale fidanzato di Antonella Elia. In particolare Sylvie, divenuta famosa nel 2006 grazie a Piero Chiambretti, ha sottolineato che Pietro la frequentava soltanto perché voleva apparire sui giornali. La Lubamba si è anche scagliata contro Pietro Delle Piane, dicendogli di essere un uomo violento. Scendendo nel dettaglio, la 47enne ex showgirl ha fatto sapere di aver perdonato tutti gli episodi di violenza dell’attore e di non averlo mai denunciato.

Pietro Delle Piane in collegamento con il famoso programma, non appena l’intervista della sua ex è terminata, ha replicato subito alle parole della stessa: “Quando si fanno delle affermazioni così su delle violenze si dovrebbero portare delle prove. Io mi riservo di muovermi nelle sedi appropriate”.