Con la messa in onda dell'ultima puntata della dodicesima stagione de Il Segreto, la soap tv iberica chiuderà definitivamente i battenti. Una notizia che ha gettato nello sconforto i numerosissimi fan, che da ben nove anni seguono con entusiasmo le vicende ambientate a Puente Viejo. Mentre in Spagna la messa in onda dell'ultima puntata è prevista per l'inizio dell'estate, per quanto riguarda l'Italia il gran finale sarà trasmesso verso fine 2020. In vista dell'addio e della conclusione definitiva, Maria Bouzas, l'attrice che presta il volto a donna Francisca, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i fan de Il segreto e lo ha fatto tramite un video trasmesso dall'emittente spagnola Antena 3.

Donna Francisca dice addio a Il segreto

Maria Bouzas, l'attrice che impersona Donna Francisca Montenegro sin dalla prima stagione de Il segreto, ha voluto lanciare un messaggio ai numerosissimi fan della soap tv iberica, in vista del gran finale. Nel video trasmesso da Antena 3, la Bouzas non è sola. Con lei anche molti personaggi storici della soap, come Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea) che ripercorreranno con i telespettatori alcuni dei momenti del passato e che sono rimasti nei cuori di tutti i fan.

La Bouzas lancia un messaggio ai fan de Il segreto: 'È giunto il momento dirsi addio'

Tra i molti personaggi che verranno citati nel video di commiato, anche Maria e Gonzalo e Soledad e Juan Castaneda. Mentre i fan auspicano che il gran finale sveli la verità su quanto accaduto a Pepa, gli attori del cast si apprestano a dire addio a Il Segreto. Proprio Maria Bouzas è stata una delle prime a lanciare un messaggio a tutti i fan: 'Abbiamo passato insieme nove anni.

È arrivato il momento di dirsi addio, ma Il Segreto sarà sempre con te!'.

Il Segreto dice addio ai fan con la dodicesima stagione

Un addio doloroso anche per tutti i componenti del cast. Anche Alvaro Morte, l'indimenticato dottor Lucas, è presente nel filmato in cui la Bouzas accompagna la notizia della chiusura definitiva de Il segreto. Con loro non poteva mancare Fernando (Carlos Serrano), al centro delle vicende nelle puntate in onda ora in Italia e dove si sta per concludere l'undicesima stagione.

Tra poche settimane, su Canale 5 verrà trasmessa la dodicesima e ultima stagione della soap ambientata a Puente Viejo nella quale i telespettatori vedranno l'avvicendamento di molti personaggi e l'ingresso di molti volti nuovi. In attesa di scoprire cosa riserverà il gran finale de Il Segreto, si ricorda che la telenovela iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16:30 circa. Su Mediaset Play, è possibile invece rivedere le puntate già andate in onda.