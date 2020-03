Si preannuncia, come al solito, movimentato il nuovo appuntamento serale del GF Vip 4 che andrà in onda su Canale 5 il 2 marzo. Tra i vari argomenti, oltre a quello dell’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini, l'attenzione sarà concentrata su un concorrente che verrà rassicurato. Parliamo di Fabio Testi, destinatario di un filmato dal proprio figlio che, dopo averlo visto parecchio tubato nella casa più spiata d’Italia, ha scelto di fargli una sorpresa. La nuova concorrente Asia Valente, che ha fatto il suo ingresso nel reality soltanto da due settimane, nelle ultime ore invece ha scatenato una bufera sul web per essersi lasciata scappare delle parole offensive nei confronti di Sossio Aruta.

La modella e influencer, mentre chiacchierava con le altre coinquiline, ha reagito ad uno scherzo del marito di Ursula Bennardo esordendo: “Sei un down”, un’affermazione che non è passata di certo inosservata ai fan del programma prodotto da Endemol Shine Italy. Tantissimi utenti indignati, infatti, sono arrivati addirittura a richiedere la squalifica della new entry.

GF Vip 4, anticipazioni 15^ puntata: Fabio Testi riceve un videomessaggio dal figlio

Lunedì 2 marzo, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori potranno seguire in diretta televisiva la quindicesima puntata del GF Vip.

Gli spoiler su ciò che accadrà nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini, diffusi attraverso un comunicato stampa ufficiale, dicono che non si parlerà soltanto dei battibecchi che hanno avuto Antonella Elia e Valeria Marini. Uno dei concorrenti ancora in gioco, che più volte ha manifestato la volontà di lasciare la casa di Cinecittà, riceverà una sorpresa. Si tratta di Fabio Testi, che si è mostrato parecchio preoccupato dopo aver appreso la settimana scorsa del “coronavirus” insieme al resto del gruppo.

L’attore, ancora scosso dalla decisione degli autori del GF Vip di allungare il programma per tutto il mese di aprile, verrà tranquillizzato ricevendo un videomessaggio dal figlio che lavora a Shangai. Antonella Elia, invece, potrebbe fare i conti con un provvedimento poiché alcuni suoi atteggiamenti nei confronti della Marini sono stati considerati violenti.

I fan del reality chiedono la squalifica di Asia Valente dalla casa di Cinecittà

Buone notizie per Andrea Denver, che potrebbe vedere finalmente il messaggio che gli ha mandato la sua fidanzata Anna Wolf. La modella americana tramite il proprio profilo Instagram, dopo aver fatto sapere di essere tornata dalla Germania, ha pronunciato queste seguenti parole indirizzate al fidanzato: “Ciao Andrea, spero che tu stia bene. Voglio che tu sappia che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti. Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. Cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto”.

Inoltre il bel gieffino, che lavora soprattutto negli Stati Uniti, è ancora al centro del gossip, per essersi avvicinato molto ad Adriana Volpe. Successivamente tra Asia Valente, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Fabio Testi, che al momento si trovano in nomination, non verrà eliminato nessuno poiché il vip meno preferito andrà al televoto della prossima puntata. Una delle nominate, cioè la coniglietta di Playboy Asia Valente, si trova sotto accusa e rischierebbe persino l’espulsione dal reality dopo essersi fatta sfuggire nei confronti di Sossio Aruta una frase offensiva che non ha alcuna giustificazione, per averle fatto prendere uno spavento.

La situazione pare essere abbastanza seria, dato che sulle parole inaccettabili della fashion blogger si è espresso anche il coordinamento delle associazioni con sindrome di Down. Mentre tanti utenti su Twitter hanno lanciato una petizione esigendo la squalifica dal GF Vip di Asia, la presidente della CoorDown Onlus Antonella Falugiani si è sfogata dichiarando che bisogna condannare fermamente ogni episodio.