Per tutti gli appassionati della soap Beautiful ecco alcune anticipazioni che arrivano direttamente dall'America. Leggendo i vari spoiler si scopre che uno dei protagonisti principali, Katie Logan, dovrà lottare tra la vita e la morte dopo un malore.

Katie Logan in pericolo di vita

Dalle anticipazioni delle trame americane di Beautiful si scopre che la sorella di Brooke Logan, Katie Logan, avrà un malore. Durante un'accesa discussione con sua nipote Flo perderà i sensi e cadrà a terra. La situazione da subito apparirà gravissima.

Con lei c'è anche Bill Spencer, il suo ex marito. I due hanno ripreso da poco una relazione sentimentale. L'uomo deciderà di starle accanto perché teme possa accaderle di nuovo qualcosa di brutto. Spencer ha infatti da poco ritrovato la serenità con la donna e ha molta paura di perderla. Immediatamente verranno chiamati i soccorsi. La donna da sempre è affetta da gravi patologie cardiache. Per i suoi problemi al cuore fu costretta a subire un trapianto. Chi segue Beautiful senza mai perdersi una puntata ricorderà che a donarglielo fu suo fratello.

Che anche questa volta il malore che l'ha colpita sia legato al cuore? Ecco cosa si scopre dalle trame che giungono in Italia direttamente da Oltreoceano.

La sorella di Brooke ha bisogno di un trapianto di rene

La sorella di Brooke si troverà di nuovo a lottare tra la vita e la morte. Dalle anticipazioni di Beautiful si apprende che questa volta il collasso non è stato causato dal cuore, ma dai reni.

Katie ha avuto un collasso renale e solo un trapianto potrà salvarle la vita. La famiglia inizierà subito a cercare un donatore compatibile e potrebbe essere proprio la nipote Flo con cui ha avuto una forte discussione. Dopo tutto ciò che è successo, dopo lo scambio di culle di cui è colpevole, la giovane potrà prendere la palla al balzo e farsi perdonare dalla sua famiglia. Katie, la cui vita è appesa di nuovo ad un filo, si salverà?

Non resta che aspettare la messa in onda delle puntate in Italia per scoprire la sorte di questo personaggio.

La soap

Da anni la soap opera americana Beautiful appassiona non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia milioni di telespettatori che ogni giorno, incollati allo scherzo, amano seguire le vicende della famosissima famiglia Forrester. I protagonisti della soap sono ormai entrati nell'immaginario collettivo di molti. Chi non conosce Brooke Logan, protagonista indiscussa fin dalla puntata d'esordio, o Ridge Forrester, interpretato per tantissimi anni dall'attore Ron Moss? E poi, Stephanie, Taylor o Sally Spectra.

Tutti personaggi entrati a far parte dell'immaginario di tanti telespettatori e rimasti nella memoria. A fare da sfondo alle vicende dei protagonisti, lo scintillante e sfavillante mondo della moda di Los Angeles. Tutto ruota attorno alla famiglia Forrester che dirige una prestigiosa maison nel quartiere di Beverly Hills. Dietro lo sfarzo e dietro le passerelle però si celano intrighi e tradimenti. Le puntate vanno avanti da anni e ogni giorno milioni di fan in tutto il mondo si sintonizzano per scoprire come evolveranno le vicende.