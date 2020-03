Dopo la messa in onda della quindicesima puntata del GF Vip 4, nella casa di Cinecittà non c’è stata soltanto una nuova lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Infatti, oltre alla dichiarazione d’amore di Paola Di Benedetto al proprio fidanzato, anche uno dei nuovi concorrenti si è reso protagonista di un bellissimo gesto romantico. Sossio Aruta ha fatto sentire speciale la propria compagna Ursula Bennardo pur essendo distanti, in un giorno che entrambi non possono dimenticare. Quest’ultima, dopo aver visto la sorpresa realizzata dal calciatore campano, ha espresso tutta la sua emozione sui social, ma con un po’ di amarezza ha aggiunto: “Sono otto giorni che manca, non averlo con me in un giorno così importante non è bello”.

La dedica d'amore di Sossio al GF Vip per la propria compagna

Il 3 marzo per un concorrente della quarta edizione del GF Vip è stata una giornata all’insegna dell’amore. Parliamo di Sossio Aruta che, nelle scorse ore, ha realizzato un regalo ‘fai da te’ per la compagna Ursula Bennardo. Come ben sanno i telespettatori, il calciatore ha trovato la sua dolce metà nella nota trasmissione Uomini e Donne. L’ex cavaliere del trono over, non potendo festeggiare l’anniversario di fidanzamento con la propria compagna, si è fatto venire in mente una geniale idea proprio tra le mura della casa di Cinecittà.

Scendendo nel dettaglio, Sossio si è servito di molti bicchieri di plastica riuscendo a comporre, nel giardino della casa del Gf Vip, la seguente frase: “4/03/2018 Ti amo Ursula”. Il gesto di Aruta, oltre a non passare inosservato ai fan del Reality Show, ovviamente è stato molto gradito da Ursula, che ha fatto sapere di essersi emozionata sul proprio profilo Instagram.

Ursula Bennardo commossa su Instagram per il gesto del compagno

L’ex dama del trono over attraverso un video diffuso sui social, oltre a non riuscire a trattenere le lacrime per la troppa gioia, ha confidato a coloro che la seguono che le sarebbe piaciuto che Sossio fosse stato al suo fianco in questo giorno speciale. Queste sono le parole pronunciate dalla Bennardo nel filmato che già sta facendo il giro del web: “Forse non siete abituati a vedermi piangere, ma sono molto emozionata in questo momento”.

Ebbene sì, dopo un tira e molla avvenuto sotto i riflettori delle telecamere del famoso talk show della moglie di Maurizio Costanzo, i due ex protagonisti del trono over sono più innamorati che mai. L’intesa della coppia dopo la partecipazione a Temptation Island Vip si è rafforzata, soprattutto con la nascita della piccola Bianca, venuta al mondo l’11 ottobre 2019. Inoltre Sossio, nonostante si trovi nella casa più spiata d’Italia soltanto da più di una settimana, di recente ha avuto il primo cedimento emotivo proprio per aver sentito la mancanza dei suoi figli, ma soprattutto di Ursula Bennardo.