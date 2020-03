Arriverà ad aprile su Canale 5 la Serie TV spagnola di grande successo "La Cattedrale del Mare". Composta da otto episodi della durata di 50 minuti ciascuno, è basata sull' omonimo romanzo di Idefonso Falcones uscito nel 2006. In Spagna è stata trasmessa su Antena 3 dal 23 maggio al 18 luglio 2018, a settembre dello stesso anno invece è sbarcata su Netflix. Sono state tante in questi anni le produzioni iberiche che hanno riscosso grande successo di pubblico anche in Italia, basti pensare alle soap Il Segreto oppure Una vita.

La cattedrale del mare: il riscatto di un servo della gleba che vuole cambiare il suo destino

La Cattedrale del Mare rispecchia fedelmente l'opera letteraria su cui è basata, il libro è diventato un vero e proprio best seller internazionale vendendo più di sei milioni di copie. La vicenda è ambientata nella Barcellona del XIV secolo in uno dei periodi di maggiore splendore e prosperità per la città che si è estesa fino a raggiungere Ribera, un umile quartiere di pescatori. Proprio qui infatti si sta costruendo una chiesa, un'imponente e maestosa cattedrale: la chiesa di Santa Maria del Mar.

A fare da sfondo alla storia, la società medievale fatta spesso di segregazioni e inquisizione. Si tratta di un'epoca densa di intolleranza religiosa e anche razzismo sociale. Ribellioni, tradimenti, amori e vendette caratterizzano questa epopea dove viene evidenziata anche la caratteristica 'identità catalana' che ancora oggi è viva e pulsante nella regione.

Arnau protagonista principale della serie tv

La serie ruota attorno alla vita di Arnau Estanyol interpretato dall'attore Aitor Luna, protagonista indiscusso di tutti gli episodi. Il personaggio che interpreta è quello di un umile servo della gleba che farà di tutto per cambiare il suo destino. Nel corso delle puntate si assisterà alla sua scalata sociale: si vedrà il suo tentativo di emanciparsi e di uscire dalla condizione di miseria in cui vive.

La sua determinazione però lo porterà a rischiare la vita e a finire sotto processo da parte della Santa Inquisizione. Arnau non si arrenderà e continuerà a lottare contro la tirannia della classe nobiliare. Il protagonista si batterà per la libertà e la dignità dei più deboli ed alla fine riuscirà a conquistarsi il titolo di Barone e Console del Mare. Contemporaneamente la costruzione della grande cattedrale andrà avanti anche con il contributo dello stesso Arnau che prima vi lavorerà umilmente, poi sarà uno dei finanziatori.