Nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello VIP 4 si è assistito a un duro rimprovero da parte di Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara nei confronti di Valeria Marini e Fernanda Lessa. Quest'ultima, in particolare, è stata accusata dallo studio di aver detto a tutti i concorrenti di stare lontani dalla Elia in quanto emetterebbe energia negativa. Inoltre la modella brasiliana avrebbe definito la Elia 'satanica'. Per questo Signorini l'ha duramente rimproverata, ricordando che anche la tragedia di Mia Martini è partita in questo modo.

Parole dure, che hanno portato la Lessa a crollare dopo la puntata.

Fernanda Lessa: 'La Elia trasmette negatività, faccio il segno della croce per proteggermi'

Che tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non scorresse buon sangue si era già capito negli scorsi giorni, dopo che ambedue si erano criticate duramente. La Elia aveva accusato la Lessa di essere una donna cattiva, colpevole a suo dire di comportamenti 'torbidi'. Fernanda Lessa, a sua volta, aveva definito Antonella Elia una persona 'satanica' e per questo ogni volta che la incrociava svolgeva il segno della croce.

Fatto, quest'ultimo, che al conduttore Alfonso Signorini non è andato giù: "Sono discorsi medievali. La tragedia avvenuta a Mia Martini è partita in questo modo. E poi ci scandalizziamo". Parole alle quali la Lessa ha risposto asserendo al fatto che il segno della croce è per lei un modo per difendersi: "Antonella Elia è tutta negatività. Io credo all'energia negativa e quando lei mi fissa me la trasmette.

Mi faccio il segno della croce per difendermi da questa negatività. Sono una persona sensibile, sento quando una persona ha energia negativa. Io la assorbo". Dopo la puntata, però, Fernanda Lessa ha avuto un crollo.

Lessa: 'Ho passato un anno a pensare a come uccidermi, in puntata mi sono sentita discriminata'

Subito dopo la fine della lunga diretta, la donna brasiliana è scoppiata in lacrime e parlando con Adriana Volpe ha ammesso di aver paura che le figlie possano subire bullismo per colpa sua: "Io non sono una strega.

Non voglio che le mie figlie subiscano atti di bullismo perché la gente pensa che la loro mamma è una strega. Io sono stata sempre bullizzata, i pupazzi mi piacciono perché quando ero piccola non avevo nessuno e loro erano i miei unici amici. Anche i miei familiari facevano i bulli. Ora penseranno che sono una strega anche se farò un tè. Sono stata malissimo, ho passato un anno a pensare al modo in cui uccidermi. In puntata hanno fatto vedere solo le cattiverie. Hanno parlato della mia religione mi sono sentita discriminata. Io non sono malefica, non sono cattiva. Già da quando era piccola dicevano che ero una strega.

Da piccola ero diversa, ero particolare e per questo mi discriminavano".