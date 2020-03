Nella Casa del GF Vip la tensione è alta soprattutto a causa degli scontri che ci sono tra Antonella Elia e Valeria Marini, ma alcuni concorrenti stanno provando ad alleggerire l'atmosfera scherzando su tematiche frivole. Sossio Aruta, per esempio, ha parlato con i compagni d'avventura dell'esperienza che ha fatto nel Trono Over di Uomini e donne: nel ricordare il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella, il napoletano ha lanciato una frecciatina velenosa alla storica protagonista del dating-show, Gemma Galgani.

Sossio parla di Uomini e Donne nella Casa del GF Vip

È passata soltanto una settimana da quando Sossio Aruta è diventato un concorrente ufficiale del GF Vip 4: l'ex volto di Uomini e Donne, infatti, è subentrato nel cast assieme a Valeria Marini soprattutto dopo la notizia che la messa in onda del reality è stata prolungata di un mese, fino alla fine di aprile.

Il calciatore è entrato subito nelle grazie degli altri inquilini della Casa, tanto che non mancano scherzi e scambi di racconti personali davanti alle telecamere.

L'altra sera, per esempio, l'uomo si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate sull'avventura che ha vissuto nel Trono Over per qualche anno, quella che gli ha permesso di incontrare Ursula Bennardo, la donna che ad ottobre scorso gli ha dato una bambina.

Sossio ha parlato molto bene del programma di Maria De Filippi, della sua trasparenza e di quanto sia concreta la possibilità di incontrare l'anima gemella come è successo a lui dopo un lungo periodo di singletudine.

La battuta di Sossio su Gemma al GF Vip 4

Nel ripercorrere la sua esperienza a Uomini e Donne con Fabio Testi, Aruta ha lanciato una frecciatina non da poco alla protagonista assoluta della versione "Over" della trasmissione.

"Nel programma c'è una donna, si chiama Gemma Galgani. Sta lì da più di dieci anni ormai", ha detto Sossio nella Casa del GF Vip alcune ore fa.

Il commento che l'ex cavaliere ha fatto e che molti siti di Gossip stanno riportando, però, è il seguente: "Sicuramente tra poco prenderà la pensione come tronista".

Insomma, il concorrente del reality sposa il pensiero che gran parte dei telespettatori di U&D hanno sulla dama torinese e sulla sua presenza più che decennale nel cast, che ultimamente sembra quasi voluta e non più dettata dalla sfortuna in amore.

Tensione al GF Vip tra Antonella e Valeria

La goliardia di Sossio, unita a quella di Patrick, distolgono per un po' l'attenzione dei telespettatori del GF Vip dai tanti momenti di tensione che alcune concorrenti stanno offrendo negli ultimi giorni. Da quando Valeria Marini è entrata ufficialmente a far parte del cast del reality, infatti, sono vari gli scontri verbali e non solo che ha avuto con Antonella Elia.

Venerdì scorso, per esempio, la soubrette è arrivata a dare una forte spinta alla sarda in preda all'esasperazione: una sostiene di essere continuamente provocata, l'altra di aver subito un'ingiusta aggressione sia fisica che verbale.

Stasera, lunedì 2 marzo, andrà in onda una nuova imperdibile puntata del format Mediaset e sicuramente sarà dedicato molto spazio a questa diatriba tra donne che sta tenendo banco nella Casa da circa una settimana.

Contrariamente a quello che è successo con Clizia Incorvaia sette giorni fa, la Elia non dovrebbe essere punita in nessun modo per aver messo le mani addosso alla compagna d'avventura: sebbene in tanti abbiano chiesto la squalifica della donna per il comportamento aggressivo che ha avuto davanti alle telecamere, si dice che la produzione non prenderà nessun provvedimento disciplinare nei suoi confronti.