Mercoledì 25 marzo andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Stando alle prime indiscrezioni, pare che Adriana Volpe tornerà nella casa tramite un video-messaggio. Per chi non avesse seguito la vicenda, la 46enne trentina ha abbandonato il reality-show. La scelta della gieffina è maturata in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero Ernesto Parli, poi deceduto per via del coronavirus.

Anticipazioni Gf Vip 25 marzo

La terzultima puntata del Grande Fratello Vip 4 si prospetta ricca di colpi di scena.

I rapporti tra alcuni coinquilini sembrano essere abbastanza tesi. Inoltre una tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez dovrà lasciare la casa per mano del televoto. Come avvenuto la scorsa settimana ci sarà una seconda eliminazione. Dalle anticipazioni diffuse sul programma, Adriana Volpe entrerà nuovamente nella casa più spiata d’Italia, ma solo il tempo di un video-messaggio. Tuttavia al momento non è chiaro se la donna voglia congratularsi con il percorso dei suoi ex compagni d’avventura oppure voglia bacchettare qualcuno in particolare.

Non sarebbe la prima volta che la 46enne trentina fa delle dediche ai concorrenti del Grande Fratello Vip 4. In particolare, nella giornata di lunedì 23 marzo, l’ex gieffina ha voluto ringraziare i suoi compagni d’avventura al reality-show: “La vita può allontanarci, ma l’amore continuerà”. Adriana Volpe poi ha proseguito: “Grazie ai ragazzi ancora nella casa del Gf Vip 4 per aver condiviso con me un momento difficile”.

Alfonso Signorini costretto a cambiare studio

Alfonso Signorini, da mercoledì 25 marzo, condurrà il reality-show di Canale 5 da un nuovo studio. A causa della nuova programmazione del palinsesto Mediaset, il Grande Fratello Vip 4 verrà trasmesso dagli studi di Quarto Grado. La decisione dei vertici di Mediaset è stata presa dopo che il programma dedicato all’informazione condotto da Mario Giordano è slittato dal martedì al mercoledì su Rete4.

Al momento non è chiaro se Fuori dal coro sia stato spostato momentaneamente o solo temporaneamente. Inoltre il reality-show di Canale 5 in queste ore ha ufficializzato la data della puntata finale: il programma si concluderà l'8 aprile. Inizialmente lo show doveva proseguire per tutto il mese di aprile ma, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, il Biscione ha deciso una chiusura anticipata.