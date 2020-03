Da quando i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono stati informati sullo stato d'emergenza sanitaria che sta vivendo il Bel Paese, alcuni gieffini sembrano avere accusato il colpo. Questa volta a fare il punto della situazione è stata Adriana Volpe: l'ex conduttrice Rai non ha nascosto l'emozione nel pensare al momento di difficoltà. Durante una chiacchierata con alcuni dei suoi coinquilini, Adriana ha raccontato un aneddoto legato alla mamma che ha avuto un passato come infermiera in sala di rianimazione.

Il Grande Fratello Vip 4 prosegue il suo spettacolo, ma nella casa più spiata d'Italia i vari concorrenti non c'è più la leggerezza e la spensieratezza che mostravano fino a qualche giorno fa.

Adriana Volpe: il racconto sulla mamma Lina

Adriana Volpe ha compreso appieno le difficoltà legate al coronavirus. La gieffina, parlando con i suoi coinquilini, ha dichiarato: "Mia madre è stata un'infermiera in sala di rianimazione". La donna ha rivelato di ricordare perfettamente, quando il telefono squillava nel cuore della notte per un'emergenza: "Era velocissima a prepararsi".

Durante il racconto, Adriana ha dichiarato che aveva paura per sua mamma, ma la signora Lina le diceva sempre: "E se ci fossi tu un giorno in sala operatoria? Dobbiamo fare il massimo anche per i nostri cari." Questo ricordo ha commosso molto la gieffina tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Fabio Testi omaggia i medici

Fabio Testi, da quando è stato messo al corrente della situazione che sta accandendo in Italia e nel mondo, sembra essere molto sensibile all'emergenza sanitaria.

Per questo motivo l'attore, nella mattina di venerdì 13 marzo, si è fatto portavoce dei suoi coinquilini. Fabio Testi ha mandato un messaggio a tutti coloro che in questo momento, sono impegnati nella lotta alla Covid-19: "Noi ci rivolgiamo a loro con un grande applauso, sono dei veri eroi". Il gieffino ha voluto mandare un abbraccio ai medici che ogni giorno cercano di alleviare le sofferenze degli altri.

Il crollo di Paolo Ciavarro

Quest'oggi anche Paolo Ciavarro è stato protagonista di uno sfogo. Il 28enne romano capita la gravità della situazione, è apparso piuttosto preoccupato per sua mamma. Il giovane parlando con Antonio Zequila ha ammesso che sua mamma abitando fuori Roma, non potrà mangiare insieme a suo fratello che in questi giorni compie gli anni.

Il gieffino ha sperato che sua mamma non faccia delle sciocchezze e che resti in casa il più possibile. Poi Paolo una volta restato da solo, si è lasciato andare in un pianto soffocato che ha commosso tutti i telespettatori. All'indirizzo di Ciavarro jr sono arrivati numerosi messaggi d'affetto.