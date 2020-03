Aumenta la curiosità da parte dei telespettatori, di sapere cosa succederà nei prossimi appuntamenti della soap opera Il Paradiso delle signore. Nell’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai il 31 marzo, Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) stanca dei continui battibecchi e della gelosia di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) deluderà Agnese (Antonella Attili). La talentuosa stilista del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo, deciderà di distaccarsi dal suo storico fidanzato. Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) invece sempre più decisa a realizzare il suo sogno di diventare mamma, penserà di seguire una cura per la fertilità scatenando la furia del marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Gabriella chiede una pausa di riflessione a Salvatore, Agnese preoccupata

Nel corso della 117esima puntata della fortunata fiction pomeridiana che occuperà Rai 1 martedì 31 marzo 2020, i Cattaneo avranno ancora un grande problema da risolvere. In particolare Luciano e Silvia continueranno ad essere alla ricerca di denaro, per permettere al figlio Federico di sottoporsi ad un secondo intervento che potrebbe farlo tornare a camminare. Intanto Gabriella sempre più stufa di discutere con Salvatore per qualsiasi cosa, ma soprattutto causa dell’incessante gelosia del siciliano arriverà a prendere una drastica decisione.

Nello specifico la talentuosa stilista del magazzino più grande di Milano, arriverà a chiedere una pausa di riflessione al fidanzato. Agnese non appena verrà a conoscenza che suo figlio e la Rossi non si vedranno per un bel po’ di tempo, mostrerà tutta la sua preoccupazione ad Armando, che come al solito la consolerà. Nel contempo, le commesse del paradiso approfondiranno la conoscenza dell’aspirante venere Laura Parisi.

Vittorio vieta a Marta di seguire una cura, Ernesta offre un aiuto economico ai Cattaneo

Successivamente Marta mentre continuerà a desiderare di diventare madre, riceverà una notizia inaspettata. Scendendo nel dettaglio la sorella di Riccardo apprenderà che Camilla, una sua ex compagna di scuola con problemi di fertilità è rimasta incinta grazie ad un farmaco. Purtroppo Vittorio quando verrà a conoscenza che sua moglie vorrebbe seguire lo stesso esempio della sua amica, non reagirà bene: il direttore Conti si mostrerà subito contrario, non appena la sua amata manifesterà la volontà di voler seguire una cura.

Ernesta, la zia di Silvia, dopo aver appreso che i coniugi Cattaneo non sono riusciti a trovare i soldi per coprire le spese dell’operazione del figlio gli offrirà il suo aiuto economico. L’anziana donna con la sua proposta darà l’impressione di volersi sdebitare con Luciano e la moglienper essersi presa cura di lei in un momento difficile.