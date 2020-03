L’ultima puntata della quarta edizione del GF Vip, ha scosso particolarmente una delle concorrenti ancora in gioco. Adriana Volpe oltre a scagliarsi contro Antonio Zequila a causa del loro presunto flirt ha fatto fatica a trattenere le lacrime, dopo aver appreso che suo marito Roberto Parli ha considerato scorretti degli atteggiamenti che ha avuto nella casa di Cinecittà in queste settimane. Otre a sfogarsi in confessionale per aver ricevuto una lettera per niente gradita, la nota conduttrice si è lasciata confortare da Antonella Elia.

Per iniziare, la gieffina non è riuscita ad accettare di aver potuto dare un’immagine sbagliata a causa dell’amicizia che ha stretto con il modello veronese Andrea Denver, dopodiché pare aver lanciato una frecciatina al proprio compagno. L’ex volto di Non è la Rai parecchio scossa emotivamente ha dichiarato che da adesso in avanti si divertirà tantissimo, e di voler iniziare a giocare.

Roberto Parli chiede alla moglie Adriana di rispettarlo al GF Vip

Nel quindicesimo appuntamento serale del GF Vip 4, oltre ad esserci ancora una volta la rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini, è arrivato un messaggio carico di delusione e amarezza per una concorrente.

Adriana Volpe dopo aver discusso con Antonio Zequila, che ha continuato ad insinuare in un confessionale di aver avuto una storia con lei in giovane età ha fatto i conti con un sorpresa del marito. Alfonso Signorini ha fatto rimanere la conduttrice parecchio turbata, facendole ascoltare il contenuto di una lettera scritta dal consorte che ha esternato il proprio stato d’animo. Adriana è apparsa abbastanza scossa non appena è venuta a conoscenza che il padre di sua figlia non ha visto di buon occhio dei suoi atteggiamenti avuti nella casa di Cinecittà.

In particolare, Roberto Parli ha fatto sapere alla moglie di essersi sentito a disagio a causa di alcuni suoi momenti vissuti nel Reality Show prodotto da Endemol Shine Italy, come il calendario, un confessionale con Andrea Denver, e un ballo. A questo punto Roberto ha invitato la Volpe a rispettarlo, ricordandole di essere sia madre e moglie. Nel daytime del GF Vip che i telespettatori hanno visto oggi martedì 3 marzo 2020, la Volpe si è mostrata nuovamente amareggiata dalla reazione del marito.

La Volte pronta a divertirsi, Andrea Denver si giustifica

Adriana dopo essersi fatta consolare da Antonella Elia e Andrea Denver, nel corso della notte si è detta pronta a mettersi completamente in gioco. Queste sono state le parole pronunciate dalla conduttrice televisiva ed ex modella italiana: “Questa cosa qua per me è stata una mazzata infinita. Mettere in discussione tutto, non lo so. Non capisco che immagine sbagliata posso aver dato, non ho voglia di parlare”. Prima di andare a dormire, Adriana si è quindi sfogata con alcuni inquilini, soprattutto con Antonella che ha cercato di rassicurarla.

La Volpe ancora delusa dalla lettera del marito ha fatto un'esternazione inaspettata all'ex valletta di Mike Bongiorno: “Da domani inizio a divertirmi, ma proprio tanto. Ora inizia il gioco”. Nel contempo Andrea Denver dopo essere stato preso in causa in diretta televisiva oltre a chiedere scusa ad Adriana per gli apprezzamenti espressi su di lei, si è giustificato in confessionale. Il modello veronese ha precisato che da parte sua non c’è nessun tentativo di voler sabotare il matrimonio della Volpe, o di cercare di dare fastidio a qualcuno. Antonio Zequila invece, dopo quanto accaduto ieri sera al GF Vip è tornato ad attaccare la Volpe dichiarando di essere un grande fan di Magalli.