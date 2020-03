Sossio Aruta ha regalato un momento davvero romantico a tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 4: l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha approfittato della presenza in casa di una lavagna per fare la proposta di matrimonio alla sua Ursula Bennardo. E' giunta immediata la risposta della compagna che ha ripostato sul suo profilo Instagram l'immagine della scritta e ha completato il tutto con il disegno di due fedi nuziali. Quello di Ursula pare essere proprio un sì.

Sossio Aruta sempre più innamorato di Ursula

Lo aveva dichiarato già che il 2020 sarebbe stato l'anno giusto per il matrimonio e Sossio pare voler mantenere la sua parola. Aruta, infatti, ha usato le lavagne giunte nella casa del Grande Fratello per fare dei cruciverba per fare la più romantica delle domande. Più che una domanda, in effetti, quella dell'ex calciatore è una affermazione che non lascia 'scampo' alla affascinante Bennardo. 'Ursula ti voglio sposare', ha scritto Sossio dichiarando in poche parole il suo immenso amore per la donna che lo ha reso padre per della piccola Bianca.

Immediatamente Ursula, che pochi giorni fa aveva mandato un avvertimento al suo compagno in modo ironico dicendo che alla sua uscita lo avrebbe rimproverato per qualcosa che non ha però specificato, ha dato quella che sembra essere una risposta affermativa. Infatti, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato nelle sue Instagram Story l'immagine della scritta fatta da Sossio e ha aggiunto due fedi nuziali che si incrociano.

Pare che la Bennardo abbia tutta l'intenzione di diventare presto la signora Aruta.

Ci sarà una proposta di matrimonio durante la prossima diretta del Gf Vip?

In ogni caso, Ursula ha affermato in diverse occasioni che lei si sente già la moglie di Sossio: l'amore tra i due, dopo i primi momenti incerti, è decollato. Entrambi non perdono l'occasione di sostenersi a vicenda e Ursula sta dimostrando una grande forza d'animo anche adesso che il compagno si trova nella casa più spiata d'Italia, anche perché come lei stessa ha dichiarato ha dovuto far fronte anche ad una bronchiolite di Bianca mentre era da sola.

Ursula non potrà entrare nella casa

Adesso non resta che vedere se Sossio avrà la possibilità di fare in diretta la proposta di matrimonio. Per via dell'emergenza sanitaria, Ursula non potrà entrare nella casa del Gf Vip ma non è escluso un collegamento durante la prossima diretta, anche perché Aruta è già un finalista del reality. Tutti si aspettano un bel momento dedicato all'amore. Chissà se Signorini concederà ai telespettatori questo momento di svago di cui tutti in questo momento hanno davvero bisogno.