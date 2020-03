Giovedì 3 aprile, negli Stati Uniti d'America, andrà in onda il ventesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, come annunciato alcuni mesi fa da Krista Vernoff, sarà interamente dedicata all'amatissimo personaggio di Richard Webber. L'ormai ex chirurgo del Grey Sloan Memorial, come mostrato nel corso del diciannovesimo episodio, è stato infatti trasportato d'urgenza in ospedale a causa del forte stato confusionale che lo ha colpito durante la conferenza per l'innovazione medica.

Grey's Anatomy 16x20: l'interprete di Teddy Altman su James Pickens: 'E' molto bravo in questo ruolo'

A poche ore dalla messa in onda della 16x19, Kim Raver è stata intercettata dai microfoni di TvGuide. L'attrice, dopo aver rilasciato qualche anticipazione sul futuro sentimentale di Teddy Altman, ha commentato i recenti risvolti che hanno coinvolto il personaggio interpretato da James Pickens Jr. Consapevole del grande impatto che il malore di Richard ha avuto sui fan storici di Grey's Anatomy, la donna ha in qualche modo rassicurato i telespettatori assicurando che, nonostante i toni drammatici che caratterizzeranno il ventesimo episodio, gli sceneggiatori hanno ideato una trama molto commovente che coinvolgerà tutti i protagonisti del medical drama: "Penso che tutti siano scioccati ed estremamente preoccupati perché Richard è una roccia.

Non credo che qualcuno di noi lo abbia mai visto in questo stato! La cosa bella è che tutti si riuniranno per prendersi cura di lui e per vedere quali saranno i passi più giusti da compiere per scoprire cosa gli stia succedendo."

L'attrice ha quindi continuato esaltando la straordinaria bravura di Pickens che, nel corso del ventesimo episodio, pare, darà vita ad un'interpretazione davvero commovente: "Si tratta davvero di una bella storia in cui tutte le persone dell'ospedale collaboreranno.

James è molto bravo in questo ruolo davvero commovente. Si tratta di una trama meravigliosa per lo sviluppo che avrà."

Il futuro di Richard Webber in Grey's Anatomy 16

Sebbene Kim Raver non abbia dunque svelato cosa accadrà a Richard Webber nello specifico, le parole dell'attrice sembrerebbero scongiurare la peggiore delle ipotesi: la morte del personaggio. Un'ipotesi che tuttavia non trova conferma in nessun'altra dichiarazione rilasciata dalla produzione di Grey's Anatomy.

Questa volta vige, infatti, il più totale riserbo anche sulla situazione contrattuale di James Pickens Jr.

Per scoprire il destino dell'insostituibile capo del Grey Sloan Memorial non rimane quindi che aspettare il ventesimo episodio di cui, al momento, si conosce solo quello che è stato anticipato dal promo ufficiale.