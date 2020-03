Sossio Aruta potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima diretta del Grande Fratello Vip. Non è escluso che Alfonso Signorini possa decidere di leggere al concorrente la lettera che la sua compagna Ursula Bennardo gli ha inviato tramite le pagine della rivista Di Più. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha voluto far sapere al gieffino che la loro bambina, dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non è stata molto bene. Bianca, questo il nome della piccolina, ha avuto una bronchiolite da cui ora si è ripresa, ma vista la situazione di emergenza sanitaria che sta affrontando l'Italia, la preoccupazione di Ursula è stata molto forte.

Ursula preoccupata per la figlia: ‘Tanta paura per lei’

"Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute" ha scritto Ursula nella lettera pubblicata da Di Più. La Bennardo ha specificato che si è trattato di una bronchiolite, che ha provocato alla piccolina delle difficoltà respiratorie. "In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei" ha proseguito l’ex dama, che successivamente ha affermato di aver fatto controllare Bianca dal pediatra. Il medico l’ha rassicurata, dicendole che presto la bimba si sarebbe ripresa e in effetti così è stato.

In ogni caso, dalle parole di Ursula è parso chiaro che la bambina stia patendo la mancanza del padre, visto che lo cerca nel lettone. La Bennardo stessa sta soffrendo la lontananza dal suo compagno: "Qui la fatica si sta facendo sentire". Dopo le difficoltà iniziali che il rapporto tra Sossio e Ursula ha dovuto superare, adesso la Bennardo è molto innamorata e desiderosa di poter stare di nuovo con il suo compagno.

Tutta la "squadra", così come la donna definisce la loro famiglia allargata, non vede l'ora di potersi ricongiungere con l'ex cavaliere di Uomini e Donne.

Ursula a Sossio: ‘Mi manchi’

"Mi manchi" ha dichiarato Ursula, che poi ha voluto concludere la sua lettera con una domanda a Sossio. L’ex dama del trono over vorrebbe sapere se anche Aruta sente la sua mancanza e quella della loro bambina. Di certo Sossio ha dimostrato molto attaccamento alla sua famiglia: seppure distante dalla Bennardo, non ha dimenticato il loro anniversario e ha fatto una dolce dedica alla donna.

Chissà se il conduttore del Grande Fratello Vip 4 sceglierà di parlare con Sossio della lettera. Ciò che è certo è che vista l’emergenza sanitaria non potranno entrare in casa i parenti dei concorrenti per alcuna sorpresa, ma c’è il via libera a messaggi e video messaggi. Sossio sarebbe lieto di poter ricevere notizie dalla compagna, dato che in più di un’occasione ha detto di volerla sposare molto presto.