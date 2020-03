È già passato un mese da quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono scambiati il primo bacio: nessuno dei due ha dimenticato questa data speciale e, anche se a distanza, i due non hanno mancato di dedicarsi a vicenda parole dolci e tenere. Clizia è ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, essendo stata eliminata per alcune frasi pronunciate a favore di telecamere, ma anche dalla Sicilia, sua terra natale dove si trova per trascorrere del tempo con la sua famiglia, ha fatto una dedica social per il suo Paolo che dalla casa più spiata d’Italia ha ricambiato.

La dedica di Clizia a Paolo: ‘Un mese di noi’

‘Un mese di noi ma sempre connessi, mi batte il cuore a 1000’, ha scritto Clizia sul suo profilo Instagram come messaggio di accompagnamento ad un video dedicato al suo Paolo, che non ha dimenticato di taggare. L’influencer pare realmente prese da Ciavarro: anche se i due sono separati,la Incorvaia non manca mai di far sentire la sua vicinanza all’uomo che è stato capace di farle battere di nuovo il cuore. La situazione di Clizia non è facile: la donna ha una figlia piccola e un matrimonio alle spalle con Francesco Sarcina finito nel peggiore dei modi, ma il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha saputo abbattere tutte le barriere che la Incorvaia si era costruita per difendersi.

Solo qualche giorno fa, Clizia con la complicità dei fan di Paolo hanno mandato un messaggio aereo a Paolo che ha gradito molto. ‘Pa’ sorridi. Guarda la luna’, riportava il testo del dolce messaggio che ha commosso Ciavarro che sente molto la mancanza della bella influencer che ha lasciato un vuoto quando ha dovuto abbandonare di fretta e furia la casa a seguito della sua squalifica.

Ciavarro a Clizia dalla casa del Gf Vip: ‘Auguri’

Paolo, dal canto suo,da ragazzo romantico quale ha dimostrato di essere, non ha dimenticato il primo 'mesiversario' con al sua bella Clizia. ‘Auguri Cli. Mi manchi, un mese’, ha detto il giovane favore di telecamere e inviando un bacio virtuale alla Incorvaia che di certo avrà gradito il bel pensiero rivolto a lei.

I due hanno da subito trovato una forte complicità: neanche la distanza fisica li ha fatti allontanare.

La notizia che Clizia potrebbe avere più dell’età dichiarato non ha per nulla scalfito l’interesse che Paolo prova Clizianei suoi confronti. Paolo è davvero interessato all’influencer: nessuno dei due ha usato la parola ‘amore’ per definire il loro rapporto ma è evidente che i sentimenti che legano i due sono davvero molto forti. Di certo, durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini non perderà occasione di parlare della love story nata tra Paolo e Clizia e chissà che l’influencer non abbia la possibilità di fare una sorpresa al giovane.