Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore, in onda nella settimana che si conclude sabato 14 marzo, riservano tantissime novità per i fedelissimi appassionati della soap. Christoph, dopo aver rischiato la vita, uscirà dal coma, Denise e Joshua si riavvicineranno. Linda vorrà partire, ma André cercherà di convincerla a non andarsene.

Spoiler Tempesta d'amore: Christoph esce dal coma

Le condizioni di salute di Christoph, in seguito all'operazione subita, non saranno buone: si troverà in coma e i medici temeranno realmente per la sua vita.

Denise e Joshua, dopo aver bloccato la fuga di Annabelle, saranno costretti a rinchiuderla nell'officina perché, avendo appreso le ultime notizie sulla situazione dello Saalfeld, si recheranno immediatamente in ospedale. La prigioniera, approfittando del momento, riuscirà a liberarsi e fuggirà nuovamente. Per quanto riguarda Cristoph, sorprendentemente uscirà dal coma. La notizia verrà accolta con gioia da tutti, soprattutto da Denise, Eva e Linda, ma Robert si lascerà travolgere dalla paura: teme che Christoph possa testimoniare e rovinare la vita di Valentina.

Tempesta d'amore: Werner vuole vendere i dipinti

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore svelano che Robert proverà a convincere in tutti i modi Christoph a testimoniare a favore di Valentina, ma lui non gli darà ascolto: riterrà che la ragazzina abbia volontariamente commesso ciò che fatto ed è convinto che per ciò debba pagare. Per questo dichiarerà guerra a Robert e a Eva, soprattutto a quest'ultima le imporrà un ricatto: le chiederà di eseguire il test di paternità per il bambino che aspetta: solo in questo modo potrebbe salvare le sorti di Valentina.

Nel frattempo, Werner parlerà con Denise per spiegarle che i dipinti di Dora e George saranno esposti in una mostra dedicata al pittore Achleitner. Vista la somiglianza di lei e Joshua con i personaggi ritratti, dovranno farsi scattare delle foto durante l'evento. Questa sarà l'occasione perfetta per un loro riavvicinamento infatti, dopo aver collaborato per la mostra, parleranno chiaramente dei loro sentimenti, ma la loro ritrovata felicità verrà rovinata dalla decisione di Werner di vendere i ritratti esposti, che sono ormai diventati il simbolo del loro amore.

L'uomo, però, sarà già in contatto con Annabelle per consegnarle il denaro ricavato dalla vendita delle opere.

Linda tenterà un chiarimento con Christoph

Linda sentirà la necessità di parlare con Christoph per avere un chiarimento, ma l'uomo non si mostrerà intenzionato a farlo e cercherà di evitarla in tutti i modi. André starà accanto alla donna e dopo averla portata a fare una passeggiata nel bosco, le consiglierà di non arrendersi e di continuare a insistere con l'albergatore. La donna, dando ascolto ai suggerimenti ricevuti, tenterà un riavvicinamento con Christoph, ma non otterrà i risultati desiderati: rimarrà sconvolta al punto di decidere di lasciare la città.

André non accetterà di buon grado questa idea, per questo deciderà di rilevare il panificio di Bichlheim per convincerla a restare. Linda, sorpresa e incredula di quel gesto, però non accetterà: per lei non ha senso rimanere senza l'affetto di suo fratello.