Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono baciati: la complicità tra i due cresceva di giorno in giorno tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 4. Sia i compagni di viaggio dei due giovani che il pubblico da casa avevano notato da subito le affinità che li legavano. Dopo vari dubbi e titubanze, Paolo e Clizia si sono lasciati andare e si sono scambiati un bacio appassionato. Sebbene la Incorvaia avesse dichiarato di avere una frequentazione appena avviata prima di entrare a far parte del reality, Paolo con pazienza ha corteggiato l'ex moglie di Francesco Sarcina che ha ceduto.

Dopo il bacio, il figlio di Eleonora Giorgi ha affermato di essere felice per quanto accaduto, ma allo stesso tempo è consapevole di aver mostrato in pubblico un momento molto intimo.

Paolo Ciavarro: 'Ho proprio un magone'

'Sono contentissimo, ma l'idea che una cosa mia così privata...' ha affermato Paolo, che si è confidato con i suoi compagni d'avventura Andrea Montovoli e Pago. E mentre il cantautore si è trovato a discutere con Serena Enardu, Ciavarro è al settimo cielo per quanto accaduto con la Incorvaia, anche se molti dubbi lo assalgono.

Il figlio della Giorgi si rimprovera di non essersi nascosto con la bella influencer sotto le coperte prima di avvicinarsi a lei. 'Non sono abituato e adesso ho proprio un magone' - ha proseguito Paolo nelle sue confidenze.

Paolo conosce bene la situazione di Clizia: la Incorvaia è stata protagonista delle pagine del Gossip per il modo in cui è finito il matrimonio con Francesco Sarcina. Forse per tale ragione, Ciavarro avrebbe voluto essere più riservato, ma la passione ha prevalso su tutto e il giovane non ha potuto fare a meno di ripetere più volte di essere lieto per l'avvicinamento con Clizia tanto desiderato.

Clizia preoccupata dopo il bacio:' Non sono così superficiale'

Nel frattempo, anche Clizia ha fatto le sue riflessioni sul romantico bacio che c'è stato con Ciavarro. La donna pare mostrare segni di pentimento: il motivo sarebbe legato al fatto che un altro uomo, di cui non ha mai svelato l'identità, potrebbe soffrire per quanto ha visto. La Incorvaia non ha fatto mistero del fatto che un mese prima di entrare nella casa del GF Vip abbia avviato una frequentazione che adesso potrebbe interrompersi in maniera davvero brusca.

'Mi sta venendo un po’ d’ansia', ha detto l'influencer, parlando del bacio con Ciavarro. 'Qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale', ha poi proseguito la donna, che nelle ultime ore è apparsa pensierosa e a tratti preoccupata. Il misterioso uomo si farà avanti per avere un confronto diretto con Clizia? Questo non è stato reso noto dalla produzione del Grande Fratello, ma di certo Alfonso Signorini non perderà occasione di trattare l'argomento riguardante la possibilità della nascita di una nuova coppia all'interno della casa più spiata d'Italia.

Tutti gli argomenti della puntata del 10 febbraio

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, lunedì 10 febbraio, sarà ricca di colpi di scena. Il nascente rapporto tra Clizia e Paolo non sarà l'unico argomento che animerà la serata. Antonella, dopo aver visto il suo fidanzato con la ex, si confronterà con quest'ultimo. Anche Serena dovrà superare l'incontro con Miriana Trevisan. E questi sono solo alcuni spunti: il GF Vip è sempre denso di emozioni.