Primi dubbi e screzi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4 stanno vivendo una relazione che sta appassionando tutto il pubblico del reality. Dopo i primi momenti di passione vissuti dalla coppia, che ha dimenticato le telecamere e tutto ciò che li attende fuori, qualcosa potrebbe creare una brusca interruzione a questa conoscenza che ha tutta l'aria di un vero e proprio innamoramento. In particolare, l'incursione in casa dei genitori di Paolo ha spinto l'influencer a riflettere sulla sua delicata situazione.

Un matrimonio naufragato e una figlia che la aspetta a casa hanno spinto Clizia a considerare che lei e Ciavarro hanno un vissuto alle spalle molto diverso.

Le perplessità di Clizia Incorvaia

Le parole di Eleonora Giorgi hanno molto colpito Clizia Incorvaia: la madre di Paolo, entrata in casa, ha espresso le sue perplessità circa la relazione che è nata tra il figlio e l'influencer. L'attrice ha dei dubbi circa la possibilità che la storia possa funzionare per via dei differenti percorsi di vita dei due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Se da un lato Paolo ha mostrato grande maturità affermando che le sue scelte non sono sindacabili, nemmeno da parte della madre, Clizia ha iniziato ad essere pensierosa. I dubbi della bella Incorvaia sono rimasti tali anche dopo la lettera che la Giorgi ha inviato a Paolo durante la diretta del 21 febbraio quando ha dato la sua 'benedizione' alla neo-coppia, invitando comunque il figlio a vivere le sue emozioni fino in fondo.

Nonostante ciò, Clizia ha voluto esprimere i suoi pensieri a Paolo confermando che non sono pochi i motivi che potrebbero portare i due a separarsi una volta fuori dalla casa di Cinecittà. 'Io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiano e che hanno detto anche i tuoi genitori', ha detto Clizia parlando con Ciavarro e mostrandosi un po' infastidita per tutta la circostanza che si è venuta a creare.

La modella, in buona sostanza, teme il giudizio esterno: la donna, tra l'altro, non ha notizie della sua famiglia e di sua figlia da quando si trova all'interno della casa.

Clizia: 'Tutta questa situazione non è facile'

'Tutta questa situazione non è facile. Sono proprio stanca', ha detto Clizia che ha aggiunto di avere molto più di Paolo da perdere e che per questo motivo deve riflettere su ogni singola azione che compie. Inizialmente Ciavarro ha cercato di smorzare i timori della Incorvaia spiegando che l'unica cosa che conta sono i sentimenti, ma Clizia ha proseguito nel suo ragionamento. La modella, infatti, si è detta convinta del fatto che loro non si conoscono davvero e ciò potrebbe causare non pochi problemi.

Paolo ha preso le parole di Clizia come una provocazione ed ha reagito in maniera decisa. 'Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi', ha detto Ciavarro visibilmente infastidito. Paolo sembra non avere dubbi su ciò che prova per l'influencer, ma non pare disposto ad accettare le perplessità della donna.

Clizia e Paolo supereranno i dubbi?

Di certo la puntata del 24 febbraio del reality avrà uno spazio dedicato alla coppia: Clizia e Paolo potranno spiegare le loro ragioni e l'influencer avrà modo di esprimere tutti i suoi dubbi.

Per il momento quel che è certo è che la passione tra i due inquilini del GF Vip è innegabile: sta ai due capire se la vita fuori dalla casa non interromperà la loro storia.