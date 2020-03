Continuano le liti e le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I protagonisti dell'ultimo scontro sono stati Antonella Elia e Antonio Zequila. Nel caso specifico, la showgirl ha accusato il suo interlocutore di aver fatto degli appelli per esortare il pubblico a mandarla via.

Dinanzi tali parole, il famoso "Er Mutanda" non si è affatto tirato indietro, anzi, ha confermato le insinuazioni della donna. A quel punto, gli animi si sono accesi ulteriormente dando luogo ad una mattinata parecchio movimentata per i coinquilini del reality show.

La provocazione di Teresanna verso Antonio

Una delle ultime liti scoppiate nella casa del GF VIP è stata quella tra Antonella Elia e Antonio Zequila. Tutto è incominciato nel momento in cui Teresanna Pugliese ha rivolto al napoletano qualche piccola provocazione. Nel caso specifico, l'ex tornista di Uomini e Donne gli ha detto di essere un po' troppo aggressivo. L'attore, però, non è stato allo scherzo ed ha reagito in modo un po' irruento. Il concorrente ha detto: "Qui si confonde l'aggressività con l'educazione, è diverso".

Notando una punta di astio da parte del suo interlocutore, Teresanna ci ha tenuto a placare i bollenti spiriti dicendo che stesse semplicemente scherzando. Dopo questa precisazione, Zequila ha continuato a sbottare dicendo: "Qua si capisce sempre una cosa per un'altra".

Scoppia la lite tra Antonella Elia e Zequila

A quel punto, si è sentita tirata in causa Antonella Elia, la quale ne ha approfittato per sbottare contro il concorrente.

La donna gli ha dato del patetico accusandolo di aver fatto un appello per farla uscire dal reality show. Il partenopeo, però, non si è affatto tirato indietro e si è assunto tutte le responsabilità del caso. Antonio, quindi, ha confermato di aver pronunciato quelle frasi e poi ha chiosato dicendo: "Lo spero così ci liberi". Questo suo modo di agire, ovviamente, ha indispettito ulteriormente Antonella, la quale ha replicato dicendo di non voler svelare quello che spera lei perché si sente superiore.

Alla fine, la discussione è terminata con un sonoro: "Sei patetico" detto a gran voce dalla showgirl.

Le parole della showgirl dopo lo scontro con il coinquilino

Dopo essersi scontrati per un tempo davvero irrisorio, Antonella è andata in giardino con un cuscino in mano ed ha raggiunto Andrea Denver. A quel punto si è confidata con l'amico e gli ha detto di non aver resistito e di aver dato del patetico ad Antonio. In seguito, ha spiegato che il concorrente non stesse facendo altro che sbraitare da diverso tempo in cucina, pertanto, non è più riuscita a trattenersi e lo ha attaccato in modo spazientito.