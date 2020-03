Tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli potrebbe esserci aria di crisi dopo che l'uomo, nelle ultime ore, ha dichiarato su Instagram di non seguire più il Grande Fratello Vip. Sembra che il marito di Adriana si sia risentito di alcuni atteggiamenti della moglie, la quale continua ad essere molto vicina al modello Andrea Denver. Già nei giorni scorsi Parli aveva manifestato la sua insofferenza sul settimanale 'Chi' dove aveva dichiarato di voler tutelare in primis la serenità della figlia Gisele di soli 10 anni, la quale poteva essere turbata nel vedere la mamma in atteggiamenti equivoci con un altro uomo.

Crisi tra Roberto e Adriana? Lui su Ig dichiara di non seguire più il Gf Vip

Potrebbe esserci aria di crisi tra Roberto Parli e Adriana Volpe, almeno stando alle ultime dichiarazioni dell'uomo che pare non abbia digerito l'atteggiamento tenuto dalla moglie con Andrea Denver all'interno della Casa del Gf Vip. I due concorrenti come noto, sono sempre molto vicini e tra loro i feeling e la complicità sono evidenti. Questo potrebbe aver turbato il marito della Volpe che, rispondendo ad un utente su Instagram ha dichiarato di non seguire più il Gf Vip.

Un commento che ha lasciato spiazzati tutti e che fa presupporre che Roberto non stia prendendo affatto bene l'amicizia 'speciale' tra la moglie e Denver. Forse anche per questo motivo, Roberto qualche giorno fa, si era allontanato da casa portando la figlia Gisele a sciare, evitando così di seguire 24 ore su 24 ciò che accade nella casa del gf Vip.

L'insofferenza di Roberto verso l'amicizia speciale tra Denver e Adriana

'Non seguo più', con queste poche parole Roberto Parli ha risposto ad una follower di Deianira Marzano, che commentava l'atteggiamento di Adriana Volpe all'interno della Casa del Gf Vip. Il commento inaspettato di Roberto fa supporre che i nervi siano particolarmente tesi, visto anche il continuo mormorare del web sul feeling tra Adriana e Denver.

Quest'ultimo tra le altre cose, qualche settimana fa, proprio in diretta tv, aveva ammesso di non essere insensibile al fascino dell'ex conduttrice Rai. Denver e Adriana inoltre, durante lo shooting fotografico del calendario del Gf Vip, sembravano essere particolarmente affiatati, tanto che il loro atteggiamento ha fatto ulteriormente mormorare i social. I commenti e le illazioni sulla coppia di concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip si sprecano e la decisione del marito di Adriana di non seguire più la moglie in video sembra non far presagire nulla di buono.

In attesa di scoprire se Adriana Volpe verrà messa a confronto con il marito Roberto in una delle prossime puntate, si ricorda che sul Canale 55 del digitale terrestre è possibile seguire le vicende della casa del Gf Vip 24 ore su 24.