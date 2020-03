Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per una nuova settimana ricca d'intense emozioni nella Milano del 1961. Nelle trame delle puntate della settimana dal 9 al 13 marzo Angela, distrutta dal dolore di non poter più rivedere suo figlio, tenterà di togliersi la vita ma, grazie a Riccardo, il peggio non accadrà. Inoltre, il giovane Guarnieri porterà Angela in Liguria, a Rapallo, e i due si avvicineranno moltissimo. Gabriella e Salvatore, invece, cominceranno ad avere delle incomprensioni a causa della gelosia del ragazzo.

Rocco riuscirà a conquistare Marina, ma presto dovrà fare i conti con il suo sogno di diventare attrice. Infine Adelaide deciderà di sposare Achille e comunicherà la novità alla sua famiglia.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 13 marzo: Rocco conquista Marina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, per la settimana dal 9 al 13 marzo, raccontano che Angela e Riccardo vivranno una forte vicinanza che cambierà la vita di entrambi. Dopo il tentativo di togliersi la vita della Barbieri, il giovane rampollo starà vicino alla ragazza.

I due partiranno per la Liguria e nella villa di famiglia dei Guarnieri si allontaneranno dalla vita quotidiana per vivere dei momenti in solitudine. Riccardo avviserà Marta e le chiederà di coprirlo con Ludovica, mentre Marcello sarà molto preoccupato per sua sorella. Tra Angela e il Guarnieri ci saranno momenti molto emozionanti, ma riusciranno a non spingersi oltre. Nel frattempo, il fratello di Angela scoprirà dove si trovano e senza perdere tempo si recherà a Rapallo, costringendo la ragazza e seguirlo a Milano.

Il rientro a casa non impedirà né ad Angela, né a Riccardo a ripensare ai momenti vissuti insieme, tanto che qualche giorno dopo tra loro scoppierà la passione.

La contessa Adelaide sposerà Achille Ravasi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, dal 9 al 13 marzo, rivelano che Rocco riuscirà finalmente a conquistare Marina. Ben presto, però, il ragazzo dovrà fare i conti con la vita ambiziosa della ragazza: la Venere dovrà scegliere se restare a Milano oppure partire a Roma per girare un film.

Dopo diversi dubbi, la Fiore sceglierà di seguire la sua carriera e Rocco non la prenderà bene. Le cose non saranno serene nemmeno tra Gabriella e Salvatore, perché il ragazzo sarà nuovamente geloso di Cosimo e questo porterà difficoltà nel loro rapporto.

Nel frattempo a villa Guarnieri ci sarà una grossa novità: la Contessa annuncerà la sua decisione di sposarsi con Achille Ravasi. Naturalmente Umberto reagirà molto male di fronte a questa notizia. Ludovica, invece, comincerà a sospettare qualcosa sul suo fidanzato. Infine per Marta e Vittorio arriverà una notizia sconvolgente.