Nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Per l'appuntamento di oggi, 2 marzo, sul sito ufficiale del programma Witty Tv non sono state ancora riportate delle anticipazioni ufficiali. Però, visto che venerdì la settimana di messa in onda si è conclusa con il trono over, oggi di potrebbe riprendere con il trono classico.

Uomini e Donne, anticipazioni: si potrebbe riprendere con il trono classico

Non si hanno ancora certezze in merito alla messa in onda odierna di Uomini e Donne, ma se si dovesse riprendere con il trono classico, verrebbe mandata in onda la registrazione che si è tenuta lo scorso 31 gennaio.

Nella puntata dei "giovani" di settimana scorsa, Giovanna Abate ha fatto il suo ingresso nella rosa dei tronisti. Già da oggi, però, potrebbero sorgere i primi problemi con la sua collega Sara Shaimi. Pare infatti che le due, durante la suddetta registrazione, non se le siano mandate a dire. Per quanto riguarda, invece, gli altri due tronisti, pare che Carlo Pietropoli continuerà ad avere dei problemi con le sue corteggiatrici, mostrando un "cuore di pietra", mentre l'atteggiamento di Daniele Dal Moro potrebbe essere un po' da "viziato".

L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.